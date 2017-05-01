Yanlışlıkla Silinen Mesajları Geri Getirmek
Silinen mesajlar için üzülmeye son verin. Korkmayın sizden yazılımcı olmanız da beklenmiyor. Birkaç basit adımla mesajları geri getirmek artık mümkün!
Artık mesajlaşmak günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Özel konuşmalarımızı ya da önemli notlarımızı çoğunlukla mesaj yoluyla karşı tarafa aktarmaya çalışıyoruz. İşte bu çok önemli mesajlarımız yanlışlıkla silindiğinde ise; dünyamız başımıza yıkılmış gibi hissediyoruz. Ama artık korkacak bir şey yok. Silinen mesajlarınızı kolaylıkla geri getirebilirsiniz. Peki silinen mesajlar nasıl geri gelir? Silinen mesajları kurtarmak için hangi programları kullanabiliriz? Bütün bu soruların cevaplarını gelin birlikte inceleyelim.
Silinen mesajları geri getirmek için akıllı telefonunuzun işletim sistemine göre farklı programlar uygulamanız gerekecektir. Android ve iOS bu konuda birbirinden ayrılıyor. Öncelikle Android'de silinen mesajları nasıl kurtarabiliriz buna bakalım.
Android'de Silinen Mesajlar Nasıl Geri Gelir?
Eğer akıllı telefonunuzun işletim sistemi Android işletim sistemi ise silinen mesajları geri getirmek için recovery programları kullanılmaktadır. Bu programlardan başlıcaları;
* Android Data Recovery
* Coolmuster Android SMS+Contacts Recovery
* Wondershare Dr Fone for Android
Bu üç programdan herhangi birini bilgisayara yükleyerek; adım adım gerçekleştireceğiniz aşamalar ile mesajlarınızı kurtarabilirsiniz. Bunun yanı sıra Android Data Recovery programı sayesinde silinen mesajlarınızla birlikte fotoğrafları, videoları, telefon rehberi ve diğer dosyalarınızı bile geri getirmeniz mümkün olacaktır.
Programların kendi işleyişine göre uygulanacak adımların sırası farklılık gösterse de aşamalar aşağıda belirttiğimiz şekilde olacaktır.
1. Öncelikle seçtiğiniz programlardan herhangi birini bilgisayarınıza yükleyin.
2. Telefonunuzun ''Ayarlar'' menüsünden ''Telefon hakkında'' kısmını açın. Karşınıza çıkan ''Derleme numarası'' seçeneğine 7 kez tıklayın. Daha sonra ''Ayarlar'' bölümüne geri dönün ve ''Geliştirici seçenekleri'' kısmına tıklayın. Açılan sayfada ''USB hata ayıklama'' seçeneğini işaretleyin.
3. Bilgisayara yüklediğiniz program çalışırken akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
4. Kurtarma programının Tarama - Scan butonuna tıklayıp, silinen verileri yeniden taratmaya başlayın.
5. Son işlemi de gerçekleştirdikten sonra programdaki Messages - SMS bölümüne giriş yapın.
6. Son olarak karşınıza çıkan ekranda silinmiş mesajlarınızla karşılaşacaksınız. Bu mesajları işaretleyerek "Recover" butonuna tıklayın. Ve işte silinen mesajlarınız geri geldi.
iOS'ta Silinen Mesajlar Nasıl Geri Gelir?
Telefonunuz iOS işletim sisteminine sahipse silinen mesajları kurtarma işlemlerini yalnızca iCloud veya iTunes yedeklemeleri yardımıyla çözebilirsiniz.
* iTunes üzerinden dosyalarınızı yedeklemelerden geri yükleyebilmek için sırasıyla Dosya, Aygıtlar ve Yedekten Geri Al seçeneklerini takip edebilirsiniz.
* Dosyalarınızı yedeklemek için iTunes'i iOS cihazınıza bağlayarak yine sırasıyla Dosya, Aygıtlar ve Yedekle seçeneklerini takip edebilirsiniz.
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