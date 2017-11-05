Yapay deri kaplı robot el üretildi

Yapay deri alanında ümit veren yeni bir yapay deri teknolojisi ortaya çıkıyor!

Yapay deri kaplı robot el üretildi

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