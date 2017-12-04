Yapay Zeka Çipleri Gerçekten Ne İşe Yarıyor?
Yeni akıllı telefonlarda bulunan yapay zeka çipleri tam olarak nedir; işe yarıyorlar?
Yapay zeka, yeni akıllı telefonların vazgeçilmez özelliklerinden biri haline geldi. Örneğin iPhone X'in A11 Bionic çipi Neural Engine adlı bir yapay zeka motoruna sahip, Huawei Kiri 970'in çipi ise Sinirsel İşlem Ünitesi adında bir parçaya sahip, Pixel 2 ise gizli bir AI-tabanlı görsel çip ile birlikte geliyor. Peki bu yeni nesil çipler tam olarak ne yapmak için tasarlandılar?
İşlemciler her geçen yıl boyutlarından kaybettikleri kadar güçlü hale geldiler. Bu da onları çok özel ve yeni amaçlar için uygun hale getirdi. Çoğu akıllı telefonun GPU'su CPU'larının yanında duruyor ve ağır görsel uygulamaların yükünü işlemciden alarak telefonun daha iyi performans göstermesini sağlıyor.
Yeni nesil yapay zeka çipleri de buna benzer özel çipsetlerinden oluşuyor. Tıpkı bilgisayarlardaki ekran kartları gibi, yapay zeka çipleri tamamen yapay zeka işlevleri üzerine uzmanlaşmış işlemcilerden oluşuyor. Ancak fark olarak bir oyunun görsellerini işlemektense, fotoğraflarınızda bulunan evcil hayvanınızın yüzünü tanıyor.
Yapay zeka adından da anlaşılacağı gibi kelimenin tam anlamıyla akıllı telefonların gerçekten akıllı olmasını sağlıyor. Yüz tanıma, karışık görevleri yerine getirme, öğrenme ve adapte olma gibi işlevlere sahip olan AI, genellikle sanki kişisel asistanınız gibi davranıyor.
Şu an bir telefona sığabilen yapay zekanın gücü sınırlı da olsa, ilerleyen yıllarda akıllı telefonların "akıllı" bazı alanlarda insanı bile geçecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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