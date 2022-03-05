Yapay Zeka Destekli Platform intenseye Boğaziçi TechSummit'te!

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Boğaziçi TechSummit, intenseye'ın katılımıyla 4, 5, 6 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor. Zirve teknolojinin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış isimlere, sektörün öncüsü şirketlere ve girişimlere ev sahipliği yapıyor.
Yapay zekâ destekli iş sağlığı ve güvenliği platformu intenseye'ın Kurucu Ortağı ve CTO'su Serhat Çillidağ da etkinlik kapsamında bir konuşma yaptı. Çillidağ konuşmasında, intenseye'ın üretim tesislerindeki mevcut kameralara bağlanarak çalışma alanlarının iş sağlığı ve güvenliği (İSG) açısından yönetimine ve 7/24 denetlenmesine, işletmelerin gerçek zamanlı ihlal bildirimlerine erişim sağlamasına nasıl destek olduklarını aktardı. Konuşmasında derin öğrenme ve bilgisayarlı görü konularına da değinen Çillidağ, bu kapsamda yapay zekâ ve büyük veri alanlarında yaptıkları çalışmaları da örnek vakalar üzerinden katılımcılar ile paylaştı. Çillidağ ayrıca, yapay zekâ üzerine yeni girişimleri desteklemek amacıyla genç girişimcilerin bu alanda karşılaşabilecekleri muhtemel zorlukları paylaştı.
Bunun yanı sıra öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü'nde yer alan Garanti Kültür Merkezi'nde 5 - 6 Mart tarihlerinde intenseye'ın standını ziyaret ederek şirketin çözümleri ve sunduğu kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilecek.
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