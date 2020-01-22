Yapay Zeka Destekli Yüz Tanımaya 5 Yıllık Yasak Geliyor!

Avrupa Birliği'nin yapay zeka sözleşmeleri üzerine bir taslak veri raporu, Avrupa Komisyonu'nun, kamusal alanlarda yüz tanıma sistemlerini beş yıllığına yasaklamayı düşündüğünü söylüyor. Perşembe günü Belçikalı kar amacı gütmeyen kuruluş EURACTIV tarafından, yayınlanan raporun bir kopyası yayımlandı.
Avrupa Komisyonu (AK), yapay zeka ve yüz tanıma teknolojisinin Avrupa'nın Genel Veri Koruması Yönergeleri (GDPR) ile nasıl uyumlu hale gelebileceğini bulmak için zamana ihtiyaç duyuyor. Avrupalı kanun yapıcılar, AB vatandaşlarının AI-odaklı sistemlerden faydalanmalarını ve Avrupalı yatırımların bu teknolojilere teşvik edilmesini isterken, aynı zamanda da potansiyel riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor.
Bir Avrupa Komisyonu sözcüsünün The Register'a söylediğine göre, komisyon Avrupa'yı dijital çağa uygun hale getirmeyi ve Yapay Zeka'nın avantajlarından tamamen faydalanmayı amaçlıyorlar. Bu faydaları en üst seviyeye çıkarmak için de Avrupa'nın bir olarak hareket etmesi ve kendi yolunu tanımlaması ve teknolojinin insanlara hizmet etmesi gerekiyor. Bu yüzden de AB'nin stratejisinin temelinde AB vatandaşlarının gizlilik ve güvenliği yer alacak.
Bu amaçla da hem teknolojinin avantajlarını, hem de muhtemelen ilerleyeceği yönü değerlendirerek uygun kararlar almak amaçlı bir taslak hazırlanmış gibi görünüyor. Bundan sonraki adımlarda ise teknolojinin yayılması ile beraber AI etiği, yönergeleri, yüz tanımlama teknolojisinin demokratik bir toplumda kullanılıp kullanılmayacağı gibi sorular irdelenecek. Bu sırada da, en azından 5 yıl için, yüz tanımanın kullanılmaması planlanıyor.
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