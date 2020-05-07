Yapay Zeka, EBA'nın En Etkili Şekilde Kullanılması İçin Devrede!

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçiş yapan öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitime daha verimli devam edebilmesi için EBA sistemini geliştirmeye devam ediyor. Okul tatilinin 30 Nisan'a uzatılmasının ardından bu çalışmalara hız veren MEB, Türk mühendislerden oluşan yapay zeka şirketi CBOT'la birlikte geliştirilen EBA Asistan'ı devreye aldığını duyurdu. Tüm dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen EBA Asistan, ilk aşamada MEB yetkilileri tarafından belirlenen 10 ana başlıkta 100'e yakın farklı soruya bir kaç saniye içinde cevap verebilecek. EBA Asistan sayesinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler; şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavların durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularını sosyal platformlarda adeta canlı bir kişiye soru sordukları gibi yazarak anında yanıt bulabilecekler. EBA Asistan'a https://www.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.
Yapay zeka teknolojisindeki yetkinlik EBA Asistan'ın geliştirilmesini hızlandırdı
T.C.Milli Eğitim Bakanlığı ve CBOT iş birliği ile uygulamaya alınan yeni EBA Asistan yetkililerin yoğun çabaları ve CBOT'un yapay zeka teknolojisindeki tecrübeleri sayesinde kısa bir sürede geliştirildi. Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye'de hızlıca uygulamaya alınan EBA sistemi konusundaki kullanıcı sorularına anında yanıt sunmak, sorunları çözmek ve bu anlamda sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen bot; kural tabanlı chatbotlardan farklı olarak yapay zeka teknolojilerinin ağırlıklı kullanıldığı bir asistan olarak öne çıkıyor. CBOT'un Türk mühendisleri tarafından çok kısa sürede geliştirilen doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenmesi teknolojilerinin kullanıldığı ve şimdilik olası kullanıcı sorularını yanıtlayacak EBA Asistan, kullanıcılar soru sormaya devam ettikçe daha fazla öğrenerek sorulara daha iyi yanıt verebilecek.
"Kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğini sergiledik"
EBA Asistan'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle pek çok yeni uygulama hayata geçiriliyor ve ülkemizin yeniliklere hızla adapte olabilen yapısı bu süreçlerin başarıyla yürütülmesini sağlıyor. MEB olarak biz de öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmaması için uygulamaya aldığımız EBA sistemini tüm dünyaya liderlik edebileceği bir yetkinlikte geliştiriyoruz. Sistemin eksikliklerini hızla tespit ettik ve "Nasıl daha fazla geliştirebiliriz?" sorusunu sorduk. Burada ülkemizin yapay zeka alanındaki lider şirketi CBOT gelişmiş yerli yapay zeka teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğini sergiledik. Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. EBA Asistan ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz; sistemle ilgili merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot gelişmiş NLP teknolojisi sayesinde bu soruları hızla anlayıp MEB sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları saniyeler içinde verebilecek," diyor.
"Bu olağanüstü dönem ülkemizin dijitalleşmesi noktasında bir fırsat"
Tüm dünyada yaşanan bu olağanüstü dönemi ülkemizin gerçek anlamda dijitalleşmesi noktasında bir fırsat olarak değerlendirdiklerini dile getiren CBOT Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş MEB ile hayata geçirdikleri EBA Asistan'a ilişkin sözlerini şöyle sürdürüyor: "CBOT olarak 2017'den bu yana sektörlerde yaşanan dijitalleşmeyi ve faydalarını gerek özel kurumlar gerekse kamu kurumlarıyla değerlendiriyor ve bu noktada çözümlerimizi hazır tutuyorduk. Ülkemizin Koronavirüs ile mücadelesine ilk aşamada vatandaşlarımızın doğru bilgilere ulaşması için Sağlık Bakanlığı algoritmaları ile uyumlu Koronabot'u canlıya alarak destek olmuştuk. Ülkemizde uzaktan eğitimin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde ise bakanlığımıza sosyal sorumluluk odağında yerli yapay zeka teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağından şüphemiz yok. Biz bu süreçten sonrasına odaklanıp dijitalleşmenin tüm kurumlara nüfuz etmesini yakından destekleyeceğiz. Bu noktada bakanlığımız EBA Asistan projesi ile dijitalleşme yönünden dünyaya da örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Projeyi aynı zamanda özel sektör ve kamunun vatandaşın faydası çerçevesinde iş birliği yapması anlamında da çok önemli buluyoruz."
Sistem nasıl çalışıyor?
Uzaktan eğitim sisteminin kullanıcıları, ister öğrenci, ister öğretmen, ister veli olsunlar Eba Asistan'ı kullanabilirler. Kullanıcılar; şifremi nasıl alırım, sisteme nasıl girerim, 3. sınıf yarın hangi dersler var, ders programına nasıl ulaşırım, öğretmenime soru sorabilir miyim? gibi sorularını EBA Asistan'a sorduklarında kullanılan yapay zeka sistemi serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor. Örneğin ilkokul 4. sınıftaki çocuğunuz için ders programını istediğinizde bunu çekip size sunuyor. İlk kez şifre alacaksanız bunun için yapmanız gerekenler konusunda çok basit ve anlaşılır şekilde yönlendiriyor. EBA Asistan kullanıcılardan en sık gelebilecek sorularla eğitildi ve bu sayede gelen soruları hızlıca cevaplayabiliyor. Asistanın sorular arttıkça daha farklı soruları anlayabilir ve anında cevap veriri hale gelmesi bekleniyor.
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