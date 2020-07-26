Yapay Zeka "Go Kasa" ile Turkcell Müşterilerinin Hizmetinde

Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşterilerin dijital deneyimlerini artırmak amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli 'Go Kasa' sistemi, uygun paket, DSS ve kampanyalar konusunda hem müşterilere hem de personele büyük kolaylık ve hız sağlıyor.