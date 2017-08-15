Yapay Zeka, İnsanları Yine Yendi!
Elon Musk'ın desteklediği yapay zeka, dünyanın en iyi oyuncularını, dünyanın en popüler oyunlarından birinde ezdi geçti!
Yapay zeka, git gide daha karmaşık oyunlarda insanları yeniyor. Daha önce, Google'ın geliştirdiği Alpha Go'nun eski masa oyunu Go'da dünya şampiyonlarını yendiğini görmüştük. Şimdi ise Elon Musk'ın desteklediği OpenAI motoru işi bir kaç adım öteye taşıdı ve Dota 2'de dünyanın en iyi oyuncularını yenmeyi başardı.
Yapay zeka, gezegendeki en iyi üç Dota 2 oyuncusu ile teke tek çarpıştı ve hepsini yendi. Yazılım, sıfırdan başlayıp defalarca kendine karşı oynadı ve deneme-yanılma yoluyla oyunda ustalaşmayı başardı.
Geliştiricilere göre yapay zeka, APM (dakika başına eylemler, actions per minute) bakımından ortalama bir Dota 2 oyuncusuna yakın da olsa, aldığı kararlar ve öngörüler sayesinde çok başarılı olabiliyor.
OpenAI mühendisleri, bu yapay zekanın karışık ortamlarda iyi belirlenmiş hedefleri yerine getirmek konusunda başarılı olabileceğini gösterdiğini belirttiler. Sonuçta yazılımın hedefi oyunlarda başarılı olmaktansa, gerçek dünya problemlerini doğru kararlar alarak çözebilmek.
OpenAI, sıradan Dota 2 bot'larını bir saat içerisinde yenmeyi öğrenebiliyor, buna kıyasla en iyi insan oyuncuları yenmeyi öğrenmesi iki haftasını alıyor.
Yine de, The International 2017'de bir çok oyuncunun yapay zeka ile sürekli olarak oynaması ardından, yazılımın aklını karıştıracak bazı teknikler keşfedildi. Yani, şimdilik yapay zeka insanları tamamen gereksiz hale getirmekte başarısız oldu diyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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