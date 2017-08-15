Yapay Zeka, İnsanları Yine Yendi!

Elon Musk'ın desteklediği yapay zeka, dünyanın en iyi oyuncularını, dünyanın en popüler oyunlarından birinde ezdi geçti!

Yapay Zeka, Dota 2'de İnsanları Yenmeyi Başardı

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