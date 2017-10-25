Yapay Zeka, İşçinin Tutuklanmasına Sebep Oldu
Yapay zeka tartışmaları sürerken son yaşanan bu olay, bir insanın tutuklanmasıyla sonlandı.
Kısa bir süre önce Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında gerilim yaşanmasına sebep olan Yapay Zeka (Artificial Intelligence) konusu, bu örnekte Elon Musk'ın ne kadar haklı olduğunu gözler önüne seriyor. Hatırlarsanız, Elon Musk daha önce yapay zekanın "medeniyetin karşılaştığı en büyük risk" olduğunu iddia etmiş, buna karşılık ise Mark Zuckerberg'den çok gecikmeden sert bir yanıt gelmişti. Ancak yaşanan bu olay, Elon'u bir hayli haklı çıkartıyor.
Olay, Filistinli bir işçinin buldozer yanında olduğu bir fotoğrafı Facebook'tan paylaşmasıyla yaşandı. Filistinli işçinin, buldozerin yanında olduğu fotoğrafın altına Arapça yazdığı mesaj her ne kadar "Günaydın" olsa da, Facebook'un dil çevirisine kullanılan yapay zeka bunu çok farklı şekilde yorumlamış. İngilizce çeviri esnasında, Arapça "Günaydın" mesajını, "Onlara saldırın" şeklinde çeviren yapay zeka, bu sebeple kısa süre içinde Filistinli işçinin tutuklanmasına sebep olmuş.
İsrail Emniyet birimi tarafından yapılan bu çeviri neticesinde bu gönderiyi paylaşan işçi hızlı şekilde tutuklanırken, konunun sonradan anlaşılması üzerine yine yetkililer tarafından serbest bırakılmakta gecikmemiş. Ancak bu örnek, bize yapay zekanın ne kadar tehlikeli olabileceğine ilişkin bir bilgi veriyor.
Ercan Uğurlu
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