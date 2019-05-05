Yapay Zeka, Şiir Yazmada Ne Kadar İyi?
Neredeyse her işi yapmayı başaran yapay zeka, gerekirse şiir de yazabilir mi? Bu araç ile test edin; kendi gözlerinizle görün!
Yapay zekanın günün birinde gerçekten iyi bir şiir yazıp yazamayacağı merak konusu. Bu konudaki tartışmalar uzayıp gidebilir ancak yeni ortaya çıkan bir yapay zeka tabanlı şiir yazma sitesi, ilginizi çekebilir.
"Poem Portraits" adlı proje, dilediğiniz bir sözcüğü şiir yazma algoritmasına "bağışlayarak" iki satırlık bir şiir oluşturmanızı sağlıyor. Bunun için 19. yüzyılda yazılmış şiirlerdeki 20 milyon kelimeden faydalanılıyor. Kendi fotoğrafını paylaşmayı sevenler, bir selfie çekip şiirle birlikte paylaşabiliyorlar. Fotoğrafınız, Google'ın Deep Dream resim işleme yazılımına benzer bir yazılımla işleniyor ve şiir metni, yüzünüzde görünüyor. Ortaya çıkan şiirlerin anlaşılır olup olmadığı ise tartışılabilir.
Projenin Google Arts and Culture ve İngiliz sanatçı ve sahne tasarımcısı Es Devlin ve "yaratıcı teknoloji uzmanı" Ross Goodwin ortaklığıyla oluşturulduğunu belirtelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın