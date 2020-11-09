Yapay Zekalı Diş Fırçası: Oral-B Genius X İnceleme!

Yapay zekalı yeni nesil diş fırçası Oral-B Genius X'i inceledik! Akıllı yöntemler uygulayarak daha sağlıklı dişler ve güzel gülüşler için geliştirilen Oral-B Genius X 20000N nasıl, özellikleri neler ve satın alınır mı? İşte Oral-B Genius X 20000N hakkında bilinmesi gerekenler!

09 Kasım 2020 20:30

Ercan Uğurlu