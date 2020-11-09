Yapay Zekalı Diş Fırçası: Oral-B Genius X İnceleme!

Oral-B'nin dönen diş fırçalarını muhakkak tanıyor veya kullanmışsınızdır, biliyor, tanıyorsunuzdur. Klasik diş fırçalarına motorize dönen başlığıyla büyük fark getiren Oral-B, Genius X adını verdiği bu diş fırçası ile ise, diş temizliğine çok daha farklı bir özellik katıyor.
Artık yapay zeka teknolojisi, diş fırçalarında da işin içinde. Ben de bir süredir bu minik cihazı kullanıyorum ve gerçekten sunduğu özellik ve faydalar karşısında şaşırmadım desem yalan söylerim. Zira yıllarca ayna karşısında bir sağa bir sola, bir yukarı bir aşağı veya dairesel hareketlerle kendimi hırpaladığım süreleri düşününce, onlara kıyasla bu diş fırçası açıkçası çok farklı bir deneyim yaşatıyor. Çünkü artık diş fırçalarken gerçekten ne yaptığımın farkındayım, yani nereyi fırçalamışım veya nereyi fırçalamam gerek hepsini biliyorum. Eğer böylesi bir takviyeye ihtiyacınız varsa, veya hiç olmasa bile teknolojisinin ne kadar faydalı olduğunu öğrenmek için bile bu inceleme yararlı olacak kanaatindeyim.
Ayrıca sabah ve akşam 2 dakika diş fırçalama süresi de kısa bu arada, onu da söyleyeyim: Ayna karşısına geçtiğinizde en az 3 dakika dişleri fırçalamanız lazım. Evet, bunu da söyledikten sonra haydi o halde şimdi Oral-B'nin bu akıllı Genius X diş fırçasına daha yakından bakalım.
Oral-B Genius X Tasarımı ve Kutu İçeriği
Öncelikle elimizdeki model, Oral-B'nin Genius X serisinin en yeni modeli olan 20000N modeli. Genius X serisinde farklı modeller de var, ancak bu onlardan daha yeni oluyor. Zengin bir kutu içeriğinden oluşan Genius X, kutusundan makinenin kendi, fırça başlığı ve şarj cihazı ile çıkıyor, ancak beraberinde farklı aksesuarlar da getiriyor. Akıllı seyahat çantası da kutu içeriğinde bulunuyor. Bu kutu ile beraber cihazı uzun seyahatlerinizde sürekli yanınızda şarjıyla beraber taşıyabiliyorsunuz.
Ayrıca fırça başlıkları için 4 bölmeli bir aparat da yine kutu içeriğinde mevcut. Böylece daha hijyenik bir kullanım için fırça başlıklarını burada muhafaza edebiliyorsunuz.
Genius X, elimizde siyah renkli modeliyle bulunsa da, farklı renk seçenekleri de yer alıyor, siz onları da değerlendirebilirsiniz. Peki, cihaz nasıl kullanılıyor? Aslında çok basit. Üzerinde 2 tuş yer alıyor. Bunlardan alttaki ile cihazı açıyor, üstteki ile ise cihazı fırçalamayı başlatıyorsunuz. Fırçalama esnasında mod değiştirmek için de yine alttaki tuşu kullanıyorsunuz.
Oral-B Genius X Özellikleri Neler?
Peki, gerçekten de diş temizliğine yapay zeka şart mı? Vallahi açıkçası kullandığım süre sonucunda diyebilirim ki, gerçekten de bu çok daha önceden gerekliymiş. Çünkü özellikle diş fırçalarken farkında olmaksızın süreye oynuyor, bir an önce diş temizliğini bitirmek istiyor veya aklımız genellikle farklı düşüncelerde olduğundan, temizlenmesi gereken asıl noktaları atlıyor, daha estetik bir gülüş için ön dişlere odaklanıyoruz. Fakat bu cihazın yapay zekası, dişinizi fırçaladığınız yeri anlık olarak tespit edip size telefonunuz ekranından gösterebiliyor. Nereyi temizlediniz, diş fırçası nereye az veya hiç dokunmadı, ekran üzerinde anlık olarak takip edebiliyorsunuz.
Bir diğer faydası da ideal bir diş temizliği için süre şartını çok rahat yerine getirebilmeniz. Evet, bu işi isterseniz telefonun kronometresi ile de çözebilirsiniz pekala, hatta eğer bu tip bir cihaz almaya gerek duymuyor ya da fiyatı yüksek geliyorsa bile, diş fırçalarken muhakkak süre tutun. Ayrıca en az 2 dakika dendiğine de bakmayın, artık günümüz koşullarında tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerdeki katkılar sebebiyle o süre de güncellendi ve diş doktorları en az 3 dakikalık bir diş fırçalama süresini uygun bulduklarını söylüyorlar. Ayrıca 4 dakika ise üst sınır, bu süreyi de aşmamanızda yarar var.
Cihazın bir diğer önemli özelliği de dişlerinizi fırçalarken baskı yapıp yapmadığınızı kontrol etmesi. Eğer olası bir baskı yaparsanız, telefon ekranındaki bölge kırmızıya dönüyor ve fırçalama sonrasında da uygulama, size diş eti kanamanız olup olmadığını soruyor.
Oral-B Genius X'in nasıl kullanıldığını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Oral-B Genius X Nasıl Kullanılıyor?
Telefonunuz ile diş fırçasını birbirine Bluetooth yoluyla bağlıyorsunuz. Uygulamanın adı ise tabii ki Oral-B. Bütün numara aslında diş fırçasında gizli olsa da, kullanım esnasında aynanız ve tüm analiz raporlarınızı edineceğiniz platform bu uygulama oluyor.
Uygulama gerçekten de geniş seçenekler sunuyor. Öncelikle bu diş fırçasını kullanmaya başladığınız andan itibaren bilgilerinizi kaydetmeye başlayan uygulama, geçmişte herhangi bir günde yaptığınız diş fırçalama detayını size gösterebiliyor. Diş fırçalama sürenizi, uyguladığınız basıncı, hangi alanları ne kadar fırçaladığınızı böylece takip edebiliyorsunuz.
İş, diş temizliği ile de bitmiyor, dil temizliği, diş ipi kullanımı ve ağız bakım suyu kullanımını da bu uygulama takip ediyor ve sizi bunları da yapmanız konusunda yönlendiriyor. Mesela benim rutimlerime baktığımızda, ekim ayı boyunca ağırlıklı olarak gündüzleri dil temizliği yaptığımı görüyoruz. Diş ipi kullanımını geceleri, ağız bakım suyunu da hem sabah hem akşam kullanıyorum. Bu cihazdan öncesinde ise, açık söyleyeyim bunları fena halde aksatıyordum, zira farkında olmadan unutuyorsunuz. Ancak bu cihazla her seans sonrası uygulama size sorduğu için unutmuyor, atlamıyorsunuz.
Uygulamanın bir diğer güzel yanı ise, sizi diş fırçalama yolculuklarına çıkarması ve yolculuk sonunda da madalyalarla ödüllendirmede bulunması. Mesela ben şu an 4 haftalık sürecek Plak Kalkanı yolculuğundayım. Daha önce ise 5 günlük Ferah Nefes yolculuğunu ve 2 haftalık Beyazlatma yolculuğunu tamamladım. Uygulamada ayrıca Diş Eti Sağlığı ve Ortadontik Bakım yolculukları da bulunuyor. Böylece diş fırçalamayı minik başarım kazandığınız bir oyun haline getirmesi de eğlenceli olmuş.
Bunların yanında çeşitli ödüller de var. Mesela 5 gün boyunca sabah 6'da diş fırçalarsanız Erkenci ödülünü kazanıyorsunuz veya toplam 1000 dakika fırçalama süresine ulaşırsanız Yüksek Mil Mesafesi ödülünü elde ediyorsunuz. Ben bunun şu ana kadar 150 dakikalık kısmını tamamlamışım mesela.
Bu arada fırça başlığınızın da bir kullanım süresi var tabii, uygulama bunun da takibi yapıyor. Benim 27 Aralık'ta yeni bir fırça başlığına ihtiyacım olacak. Detaylara baktığımızda ortalama ömrün 90 gün olduğunu ve benim 37 gündür kullandığımı da görebiliyoruz.
Oral-B Genius X uygulama kullanımının nasıl olduğunu hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Oral-B Genius X Pil Ömrü Ne Kadar?
Bunlar dışında Genius X'in şarj ömründen de bahsetmek lazım tabii ki. Oral-B'nin söylemine göre bu fırça 2 haftadan fazla bir kullanım sağlıyor, ancak muhtemelen bu en temel kullanım süresi sonucundadır. Ancak benim her gün sabah 3 dakika, akşam 3 dakika fırçalamam ile beraber 7 – 8 günde bir şarj etmem gerekti. Bu da yine zaten fazlasıyla uzun ve ideal bir süre bence. Pil ömrü konusunda sorun görmedim, ancak tam kapasite şarj süresi fazlasıyla uzun, bunu söylemek lazım. Geceden akşama veya sabahtan akşama kadar sürede anca şarj olabiliyor cihaz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak Genius X son zamanlarda deneyimlediğim en yararlı cihazlardan biri oldu. Diş temizliği ve diş sağlığı oldukça önemli bir konu ve açıkçası bir akıllı telefondan daha fazla hassasiyeti bu konu özelinde göstermek gerekiyor. Fiyatı ise kuşkusuz ucuz değil, ancak sağladığı yararı neticesinde verilebilir olarak görüyoruz.
Oral-B Genius X'i şu an 1399 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Tabii ki 50 TL ile iyi bir diş fırçası alıp, sabah / akşam 3'er dakikalık süre ile tüm dişleri eşit oranda fırçalar, diğer rutinleri de uygularsanız da işi kotarabilirsiniz. Bu cihaz işi biraz teknoloji ile basite indirgiyor demek mümkün.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %91
+ Temizleme işlemi
+ Yapay zeka teknolojisi
+ Programlar
+ Basınç sensörü
+ Tasarım
+ Uzun pil ömrü
+ Kullanışlı seyahat çantası
- Şarj süresi uzun
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