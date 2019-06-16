Yapay Zekanın "Kralı" Belli Oldu!
Ortaya çıkan yeni bir rapor, yapay zeka yarışında önde olan devlerin hangileri olduğunu açık bir biçimde ortaya koyuyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Diğer birçok teknoloji devi gibi Samsung da geleceğini güvence altına almak için Yapay Zeka'ya (AI) yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Şirket, 2020 yılına kadar tüm ürünlerini IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisine hazır hale getirme yolunda, yapay zeka ile ilgili hedeflerini birçok kez açıkça ortaya koydu. Fakat Samsung'un AI'ya olan ilgisini göz önüne getirebilmek için sözlü ifadelerden daha fazlasına ihtiyacınız varsa, yapay zeka alanında kayıt altına alınan patentler ile ilgili ortaya çıkan yeni bir rapor size bu konuda yardımcı olabilir.
Alman pazar araştırma firması IPlytics'in verdiği bir rapora göre Samsung, bugüne kadar kaydettiği 11.243 adet patent ile yapay zeka alanında en çok patent sayısına sahip olan üçüncü şirket konumunda. Birinciliği elinde bulunduran Microsoft 18.363 patente sahip ve IBM ise 15.046 patentle ikinci sırada yer alıyor. Patent sayısında Samsung'un gerisinde kalan Qualcomm ve Google ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Raporda ayrıca yapay zeka ile ilgili patentlerde 2008 yılında 22.913 patentten 2018'de 78.085'e kadar bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, teknoloji endüstrisinde yapay zekaya olan ilgi ve yatırımın arttığı göstermekte.
Elbette bir yığın patente sahip olmak -en azından bu patentler kullanılıncaya kadar- Samsung'u yapay zeka yarışında lider konuma getirmiyor. Son birkaç yıl içinde yapay zeka alanına hakim olmasına rağmen Google'ın listede beşinci sırada yer alması, sahip olunan patent sayısının denklemin sadece küçük bir parçası olduğunun bir kanıtı.
Yine de bu raporun Samsung'un yapay zekaya olan ilgisini ve yatırımlarının büyüklüğünü ortaya koyduğunu kabul etmek gerekiyor. Koreli teknoloji devi, yapay zekaya yaptığı yatırım ile dünyadaki en büyük Ar-Ge sahibi güçlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Ancak ne yazık ki şirketin çabaları henüz tüketiciler için önemli bir fayda sağlamamış durumda. Şirketin bugüne kadar yapay zeka alanında ortaya koyduğu en kapsamlı çalışması olan sanal asistan Bixby, piyasayı olumlu bir yönde etkileyebilmiş değil.
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