Yapay Zekaya Oturma İzni Verdiler!

Japonya, dünyanın oturma izni alan ilk yapay zekası ile bir kez daha gündemi meşgul ediyor!

Yapay zekaya oturma izni verdiler!

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