Yapay Zekaya Sağduyu "Öğretecek"
Microsoft'un kurucu ortağı, yapay zekayı "aklıselim" hale getirmek için büyük bir yatırım yaptı!
- Zeynel A. Öztürk
Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'in 2014'te kurduğu Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), Allen ve Project Alexandria'dan 125 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı.
Dünyanın en büyük kütüphanelerinden İskenderiye Kütüphanesi'nin ismini alan Project Alexandria, yapay zekaya "sağduyu" özelliklerini kazandırmayı amaçlıyor. AI2'ye göre yapay zeka şu an nesneleri tanımlayabilse de, gördüklerini anlayamıyor ve beklenmedik durumları insanlar gibi yönetemiyor.
Project Alexandria bu sorunu çözmek üzere bugünkü yapay zeka yöntemlerini kullanarak resim ve metinlerden veri toplayacak. Bu veriler kullanılarak "insanlardan inanılmaz bir ölçekte sağduyu bilgisi" sağlanacak. Amaç ise "muazzam bir bilgi deposu" oluşturmak ve bunu diğer yapay zeka alanlarında kullanmak.
Project Alexandria'nın veri deposu ve sonuçları, araştırma topluluğuna tamamen açık olacak. Böylece proje, AI2 dışında diğer kullanılabilecek ve belki de projeye yeni bilim adamlarının katılması sağlanabilecek.
Son olarak Allen'in yatırımı, AI2'nin diğer projeleri için de para kaynağı olacak. Bunlar arasında ilk "kültürlü makineyi" geliştirmeyi amaçlayan Project Aristo, matematik ve geometri problemlerini çözmeyi amaçlayan Project Euclid ve resimlerden, diyagramlardan, videolardan otomatik olarak bilgi toplayabilen Project Plato var.
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