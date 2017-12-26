Yapay Zekaya Sahip, Akıllı Kulaklık Geliyor!

Yapay zeka hayatımızın her alanına girmişken, kulaklıklara girmesi de herhalde beklenemezdi...

Yapay Zekaya Sahip, Akıllı Kulaklık Geliyor!

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