Yapışkan MacBook Tuşları Tamir Edilecek
Apple, yapışkan MacBook ve MacBook Pro tuşlarını ücretsiz olarak tamir edeceğini açıkladı.
Apple bugün başlattığı klavye tamir planıyla bazı MacBook ve MacBook Pro modellerinin klavyelerinde bulunabilen yapışkan tuş sorununu kabul etti. Eğer belli modellere sahip kullanıcılar tekrar eden tuş basımları, tuş takılması veya tuş basmaması, ayrıca tuşların yapışkan bir hisse sahip olması ve gerektiği gibi çalışmaması sorunları ile karşılaşıyor ise, Apple ücretsiz tamir hizmeti sunacak.
İlk önce Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından incelenen klavye eğer şartlara uyuyorsa hiçbir maliyet talep edilmeden tamir edilecek ya da değiştirilecek. Bir çok kullanıcı yeni MacBook ve MacBook Pro modellerinde bulunan 'butterfly switch keyboard' model klavyenin bu sorunlarla birlikte geldiğini söylüyor, hatta mağdur kullanıcılardan bazıları Apple'a dava bile açtı.
Onarım için uygun olan modellerin arasında, 2016 ile 2017 arasında üretilen 13-inç ve 15-inç MacBook Pro'ların yanı sıra 2015 ve 2017 arasında üretilen 12-inçlik MacBook'lar bulunuyor. Daha önce klavyenizi onarmak için herhangi bir ödemede bulunduysanız paranız da geri iade edilecektir. Tam liste ile birlikte servis detaylarını buradan görebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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