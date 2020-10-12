Yarın Tanıtılacak Olan iPhone 12'nin Gizlisi Saklısı Kalmadı

iPhone 12'nin tanıtılmasına saatler kala, yeni iPhone'un kaç farklı modeli olacağından bu modellerin fiyatlarının ne kadar olacağına kadar hemen her şey ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple, iPhone 12 serisini 13 Ekim akşamı nihayet tanıtacak. Her sene eylül ayında düzenlenen yeni iPhone lansmanını bu sene bir ay geciktiren Apple'ın yeni telefonlarının pek çok özelliğini artık biliyoruz. Son olarak fiyatları ve satış tarihleri de sızmış durumda.

Bu sene 4 yeni iPhone göreceğiz. Bunlar; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacakken, iPhone 12 mini ile iPhone 12 Pro Max aileye sonradan katılacaklar. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekim ayında raflarda olacakken, iPhone 12 mini ile iPhone 12 Pro Max kasım ayında satışa çıkacak.

Telefonların belli başlı özellikleri ile fiyat ve satış tarihleri de tam olarak sızmış durumda. iPhone 12 tablosu şu şekilde:

iPhone 12 mini:

siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleri
64GB, 128GB, and 256GB
Ön sipariş 6/7 Kasım, satış tarihi 13/14 Kasım
Fiyatı 699 Dolar

6.1-inch iPhone 12:

siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleri
64GB, 128GB, and 256GB
Ön sipariş 16/17 Ekim, satış tarihi 23/24 Ekim
Fiyatı 799 Dolar

iPhone 12 Pro:

altın, gümüş, grafit, mavi renk seçenekleri
128GB, 256GB, and 512GB
Ön sipariş 16/17 Ekim, satış tarihi 23/24 Ekim
Fiyatı 999 Dolar

iPhone 12 Pro Max:

altın, gümüş, grafit, mavi renk seçenekleri
128GB, 256GB, and 512GB
Ön sipariş 13/14 Kasım, satış tarihi 20/21 Kasım
Fiyatı 1099 Dolar

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