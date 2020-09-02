Yaşadığınız Yer Milyonlarca Yıl Önce Nasıldı? Bu Harita ile Görün!

Bu etkileşimli harita, yaşadığınız yerin milyonlarca yıl önce nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.

Yaşadığınız Yer Milyonlarca Yıl Önce Nasıldı?

Kaliforniyalı paleontolog Ian Webster tarafından oluşturulan harita, yaşadığınız yerin milyonlarca yıl önce neye benzediğine bakmanıza olanak tanıyor. Harita ile 750 milyon yıl geriye gidip, çok hücreli hayvanların ortaya çıkışının bile 150 milyon yıl gerisine ulaşmanız mümkün.

Harita, farklı tarih aralıkları girerek ilk kıtaların nasıl hareket ettiğini ve 335 milyon yıl önce süper kıta Pangea'yı nasıl oluşturduklarını görmenizi de sağlıyor. Kretase gibi dinozorların yeryüzünde dolaştığı farklı tarih aralıklarına gitmeniz de mümkün.

Harita, dünya üzerindeki kara parçalarının şu anki konumunun ve şeklinin daha önce farklı olduğunu ve gelecekte de değişeceğini bizlere hatırlatıyor. Haritaya buradan ulaşabilir, farklı dönemlere göz atmayı deneyebilirsiniz.

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