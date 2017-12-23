Yavaşlayan iPhone Sorularınızın Cevabı
Apple'ın haberiniz olmadan iPhone'unuzu yavaşlatması hakkında aklınızda oluşan tüm soruların cevabı, bu yazımızda!
Apple, eski iPhone'ları iOS güncellemesiyle yavaşlattığını bu hafta yaptığı bir açıklamayla itiraf etti. Firmaya göre bunun nedeni, eskiyen lityum iyon pillerin olumsuz etkilerini azaltmak.
Apple'ın itirafı internette büyük bir öfke dalgası oluştururken, kafalarda da birçok sorunun belirmesine neden oldu. Firmanın daha önce de kullanıcıları yeni telefonlara yönlendirmek için eski cihazları yavaşlattığı veya ihmal ettiği düşünülüyordu. Apple'ın pil konusundaki tutumunun yeterince açık olmaması çoğu kullanıcı tarafından eleştirildi.
Tam olarak neyin olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.
Apple bu konuda ne diyor?
Apple, kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi ulaştırmak için bu tür bir değişikliği yaptığını söylüyor. Firmaya göre lityum iyon piller, soğuk havalarda, düşük şarjda ve zaman içinde yaşlandıklarında aynı performansı sunamıyorlar. Bu ise dahili bileşenleri korumak için cihazın beklenmedik biçimde kapanmasına neden olabiliyor.
iPhone pilleri yaşlandığında ne oluyor?
Piller yaşlandıkça yeni piller kadar şarj tutmamaya başlıyorlar. Yaşlı piller, şarj azaldığında ve soğuk havalarda daha ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar.
Apple pil ömrünü uzatmak için ilk defa mı yazılımını değiştiriyor?
Hayır, firma daha önce de "cihazınızın ömrünü uzatmak için" güç yönetimine yoğunlaşmıştı. iOS 9'a 2015'te gelen "Düşük Güç Modu" sayesinde pilinizin şarjı yüzde 20 ve yüzde 10 seviyesine düştüğünde, düşük güç moduna geçmenizi sağlayan bir uyarı görüyordunuz.
Yavaşlatma işlevi nasıl çalışıyor?
iOS 10.2.1'den itibaren gelen işlev, Apple'a göre cihazınızın kapanmasını engelleyecek biçimde telefonu yavaşlatıyor. Firma bunun sadece soğuk havada, pil seviyesi düşükken veya çok eski pillerde yapıldığını söylüyor.
İşlev ne zaman çalışmaya başlıyor?
İşlev sadece eski pillere sahip iPhone'larda veya şarjı tükenmek üzere olan iPhone'larda kullanılıyor.
Hangi telefonlar için geçerli?
iOS 10.2.1 kullanan iPhone 6 ve 6 Plus, 6S, 6S Plus ve SE. Bu seneki iOS 11.2, işlevi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a da getirdi.
Yeni bir pil takarsanız ne olur?
iPhone'unuzun pilini değiştirdiğinizde Apple'a göre yavaşlatma işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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