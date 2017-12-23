Yavaşlayan iPhone Sorularınızın Cevabı

Apple'ın haberiniz olmadan iPhone'unuzu yavaşlatması hakkında aklınızda oluşan tüm soruların cevabı, bu yazımızda!

Yavaşlayan iPhone Sorularınızın Cevabı

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