Yavru köpek Narwhal'ın Kuyruğu, Kafasında!

Narwhal, diğer yavru köpeklerden biraz farklı. Bu sevimli köpek, alnının tam ortasında bir kuyruğa sahip. Missouri'deki bir köpek kurtarma grubu olan Mac's Mission, bu ay küçük Narwhal'ı soğukta, daha yaşlı bir köpeğin yanında bulduktan sonra korumaya aldı. Bu küçük köpeğin ayağı da yaralıydı.
Mac's Mission, doğum bozuklukları, yaralanmalar veya kötü davranışın etkileri gibi özel ihtiyacı olan köpekler üzerine odaklanan bir grup. Grup, küçük Narwhal'ı geçtiğimiz Salı günü röntgen için veterinere götürdü ve sonuçları Facebook üzerinde duyurdu. Mac's Mission'ın söylediğine göre bu ek kuyruk hiçbir şeye bağlı değil ve "kendisini şu ana kadarki en havalı yavru köpek yapmaktan başka" bir işe yaramıyor.
Veteriner de bu ek küçük kuyruğun şu anda alınmasına gerek olmadığını söylüyor. Ek uzuv köpeği rahatsız etmiyor.
Ayrıca, eğer merak ediyorsanız, yayınlanan videodan görülebildiği kadarıyla Narwhal gayet normal bir şekilde sallanan normal bir kuyruğa da sahip. Mac's Mission, köpeğin durumu hakkında takipçilerini haberdar etmeye devam edeceğini ve sahiplenilmek için verilip verilmeyeceği konusunda henüz karar vermediklerini söylüyor.
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