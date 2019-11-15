Yavru köpek Narwhal'ın Kuyruğu, Kafasında!

Ayağından yaralı halde bulunup kurtarılan yavru köpek Narwhal, kafasından çıkan kuyruğu ile diğer köpeklerden çok farklı!

15 Kasım 2019 19:00

Levent Öztürk