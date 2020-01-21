Yavru Kurt, Topu Geri Getirirken Yakalandı

Bazı kurt yavrularının köpekler gibi topla oynamaları, araştırmacıları fazlasıyla şaşırttı!

Oynat Yavru Kurt, Topu Geri Getirirken Yakalandı Bazı kurt yavrularının köpekler gibi topla oynamaları, araştırmacıların dikkatini çekti!

Araştırmacılar, tesadüf eseri denebilecek bir biçimde doğadan alınan bir kurt yavrusunun topu yakalayıp getirebildiğini fark etti. Bu keşif, bazı köpeklerin evcilleşirken bazılarının neden evcilleşmediğine ışık tutabilir.

Köpeklerin insan davranışlarını ve iletişim ipuçlarını algılayabilmesi, 15.000 yıl öncesinde köpeklerin insanlar tarafından evcilleştirilmesiyle gerçekleşti. Şimdi ise bu eşsiz özelliğin kurtlarda da olduğu, iScience'ta yayınlanan bir araştırma sayesinde ortaya çıktı.

İsviçre'deki Stockholm Üniversitesi'nden araştırmacı Christina Hansen Wheat, kurdun topu geri getirdiğini ilk gördüğünde tüylerinin diken diken olduğunu söylüyor. Wheat'e göre bu beklenmeyen davranış, köpeklerin evcilleştirilmesi sırasında insanların peşinde olduğu davranış olabilir. 

Araştırma sırasında sekiz haftalık kurt yavrularının topa ilgi gösterdiği ve bunu biraz cesaretlendirmeyle yabancı birine getirdiğini ortaya çıkardı. Bununla birlikte bazı kurt yavruları, toplara hiç ilgi göstermedi.

Yavru kurtların gerçek kurtların davranışını ne kadar yansıttığı ise tartışmalı bir konu. Araştırmacılar, elde ettikleri verilerle köpeklerin insanlarla birlikte nasıl evrimleştiğini öğrenmek için incelemeyi sürdüreceklerini söylüyorlar.

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