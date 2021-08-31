Yaz Anıları TCL'in Akıllı Cihazları ile Ölümsüzleşiyor

Yaz tatillerindeki en büyük trend deniz kenarlarına gitmek, kumda ayak izleri bırakmak ve güçlü güneş ışığının parladığı mavi gökyüzünü deneyimlemek. TCL 20L+, entegre TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyon Ekran teknolojisi sayesinde güneş gözlüğü takarken ekranın doğal renklerde mükemmel şekilde görülmesini sağlıyor ve aynı zamanda göz yorgunluğunu azaltmak için çeşitli göz bakım modlarını da içeren TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikalı göz dostu özellikleri de destekliyor.
TCL'in gelişmiş ekran ve kamera görsel teknolojisi NXTVISION, hayatın anlarını daha gerçek renk, netlik ve kontrastta yakalıyor ve TCL 20 Serisi akıllı telefonların tamamında görüntülerin canlı tonlarını gösterme imkanı sunuluyor. Tüm cihazlarda, SDR'den HDR'ye gerçek zamanlı dönüştürme aracı bulunuyor.
Bağımsız üçüncü taraf test laboratuvarı DXOMARK, kısa süre önce TCL 20 Pro 5G'yi test etti ve 89 ekran derecelendirmesi verdi. Laboratuvar ayrıca NXTVISION'daki gelişmelerin güç verdiği üst segmentteki en iyi kamera seçeneklerinden biri olduğunu belirtti. TCL 20 Pro 5G, bu özelliğiyle bazıları iki kat daha pahalı olan en iyi mobil rakiplerle yarışıyor.
TCL 20 Serisi, Google™ tarafından Android Enterprise Recommended cihazlar olarak onaylanmış bulunuyor. Bu sertifika, kurumlara ve bireylere TCL cihazlarının düzenli bir şekilde zamanında sunulacak Android güvenlik yamaları ve garanti verilen büyük güncellemeler aracılığıyla Google'ın sıkı kurumsal gereksinimlerini karşıladığını güvence altına alıyor.
MAKRO FOTOĞRAFÇILIK İÇİN NXTVISION KAMERA
Ağır ilerleyen sıcak yaz günlerinde rahatlamak isteyen kullanıcılar tüm TCL 20 Serisi'nin sunduğu Süper Makro çekim modunun ayrıntılarını kullanabiliyor. Her cihaz, özneye yaklaşma ve makro profesyonel kalitede mikro anları yakalama imkanı sunuyor.
TCL 20 Pro 5G, 3D arka cama mükemmel şekilde uyum sağlayan dikey bir kamera düzenini entegre ediyor. Profesyonel kalitede Sony IMX 582 sensörlere sahip 48 MP ultra yüksek çözünürlüklü kamera her zaman canlı ve net çekimler üretiyor ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğinin dahil edilmesi, gündüz veya gece net görüntüler sağlayarak fotoğrafçılık deneyimine profesyonel bir görünüm kazandırıyor.
TCL 20 Pro 5G'nin dörtlü kamera tasarımı, yaz mevsiminin mükemmel fotoğraflarını çekmek için birlikte çalışıyor. 48MP yüksek çözünürlüklü kameraya ek olarak ufukta güneşin batışını yakalamak için telefonun 123 derecelik süper geniş açılı kamerası kullanılabiliyor. Süper Gece modu sayesinde de geceleri daha iyi fotoğraflar çekilebiliyor.
Bütçesi kısıtlı fotoğrafçılar için ideal olan TCL 20L+, optimum netlik ve renk üretimi sağlayan 64 MP dörtlü kameraya sahip. Ayrıca Arkadan Aydınlatmalı Selfie ve Süper Gece modu ile kullanıcılar kendilerini ve arkadaşlarını mümkün olan en iyi ışıkta öne çıkartabiliyor.
TCL 20 SE, 16MP Dörtlü Kamerasıyla tüm anları yakalıyor. İnce ayrıntıları da yakalamanın yanında kullanıcıların geniş açı, makro ve derinlik kamerası sayesinde daha uzağı, daha geniş ve daha net görmesini sağlıyor. AI destekli dört kamera fotoğrafı çekilecek nesneleri otomatik olarak algılamak ve daha güzel çekimler için arka planı ayarlamak üzere tasarlanmış portre ve gökyüzü geliştirme özellikleri sunuyor.
ULTRA HIZLI 5G YETENEKLERİ
Yaz aylarında kullanıcılar keyfine bakarken hızlı, sorunsuz ve güçlü bir bağlantının tadını çıkartabiliyor. TCL 20 Pro 5G Qualcomm® SnapdragonTM 750G 5G sekiz çekirdekli yonga setinin yanı sıra her yerde ve tüm gün kullanım için büyük bir 4500mAh batarya ile birlikte geliyor.
TCL 20 SE, ve TCL 20L+ 5000 mAh batarya ile geliyor, uzun ömürlü güç sağlıyor, 17 saate kadar kesintisiz video oynatma, 154 saat müzik veya 20 saat 4.5G internette gezinme imkanı sunuyor. Tek bir şarjla1 iki haftaya kadar bekleme süresi için yeterli gücü kolaylıkla sağlayan bu batarya, OTG Ters Şarj özelliğiyle akıllı telefonu bir mobil şarj ünitesi haline getirerek diğer cihazları zahmetsizce şarj edebiliyor.
YAZ SESLERİNİ DİNLERKEN SÜRÜKLEYİCİ DENEYİM
TCL'in MOVEAUDIO S600 Gerçek Kablosuz Kulaklıkları, havuz başında uzanırken veya bir akşam buluşması düzenlenirken en sevilen müzikleri dinlemek, en gürültülü yerlerde bile net bir şekilde duymak veya iletişim kurmak gerektiğinde tüm beklentileri karşılayabiliyor.
Bu kompakt kulaklıklar, kullanıcıların gerçek özgürlüğü deneyimlemelerini ve özgürce hareket etmelerini sağlamaya devam ediyor. Güçlü bir bas tepkisi ve hassas ses sunan TCL MOVEAUDIO S600, ANC'yi etkinleştirmek için her kulaklıkta bulunan dokunmatik kontrollerle ses kalitesini en yükseğe çıkartıyor. Bu kontroller müzik, telefon görüşmelerini, çalma listesi yönetimini ve hatta Google Voice Assistant ile konuşmayı mümkün kılıyor. Tek bir şarjla 8 saate kadar müzik çalma ve şarj kutusunu kullanırken 32 saatlik pil ömrü ile en sevilen tüm müziklerin keyfi çıkarılabiliyor.
TCL MOVEAUDIO S600 ile TCL 20 Pro 5G birbirlerine harika bir eşlik edebiliyor. Her iki cihaz arasındaki renk kombinasyonu harika bir uyumluluk sağlıyor!
ANI YAKALARKEN İNTERAKTİF DENEYİM
TCL'in Çoklu ekran işbirliği2 sayesinde tatil fotoğrafları ve videolar kullanıcının tableti, PC'si veya televizyonu ile kolayca paylaşılıyor. Pano metnini kopyalama ve yapıştırmanın yanı sıra cihazlar arası bildirimler ile çoklu ekran yönetimi yapılabiliyor ve kolay dosya paylaşımı için en son tatil anıları tablete sürükleyip bırakılabiliyor. Böylece kullanıcıların çalışma, izleme ve oynama şekli de değişiyor.
Multi-Screen Collaboration Çoklu Ekran ile Birlikte Çalışma özelliği, birçok ürün yelpazesinde destekleniyor ve ilk aşamada kablosuz bir yazılım güncellemesi aracılığıyla TCL 20 Pro 5G akıllı telefonlara geliyor.
Yaz Anıları TCL'in Akıllı Cihazları ile Ölümsüzleşiyor
Yaz mevsiminin sonları yaklaşırken her anı yakalamak ve deneyimlemek daha da önem kazanıyor.
Yaz tatillerindeki en büyük trend deniz kenarlarına gitmek, kumda ayak izleri bırakmak ve güçlü güneş ışığının parladığı mavi gökyüzünü deneyimlemek. TCL 20L+, entegre TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyon Ekran teknolojisi sayesinde güneş gözlüğü takarken ekranın doğal renklerde mükemmel şekilde görülmesini sağlıyor ve aynı zamanda göz yorgunluğunu azaltmak için çeşitli göz bakım modlarını da içeren TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikalı göz dostu özellikleri de destekliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın