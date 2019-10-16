Yazılım Devi, 3,9 Milyar Dolara Satılıyor!
Güvenlik yazılımları devi, "çok çekici" olan satın alma teklifini reddedemedi ve 3,9 milyar dolara satıldığını duyurdu!
Siber güvenlik ve yazılım geliştirme firması Sophos, ABD'li özel sermaye grubu Thoma Bravo tarafından 3,9 milyar dolar karşılığında satın alınacağını duyurdu.
İngiltere merkezli firma, Thoma Bravo'nun kendisini satın almak istediğini ilk olarak haziran ayında duyurmuştu. Sophos CEO'su Kris Hagerman'a göre hisse başına teklif edilen 7,4 dolar "oldukça çekiciydi" çünkü bu sayı, firmanın geçen haftaki kapanış fiyatının yüzde 37 üzerinde. Sophos'un firmanın çeyreğinden fazlasını elinde bulunduran ilk kurucuları, önde gelen diğer yatırımcılarla birlikte anlaşmayı kabul ettiler. Daha önce birkaç siber güvenlik firmasını satın alan Thoma Bravo'nun Sophos'u serbest bir firma olarak bırakmayı planladığı belirtiliyor.
Thoma Bravo, 2017'de Sophos'un rakibi Barracuda'yı satın almış, daha sonra Imperva, Veracode ve LogRhytm'i de bünyesine katmıştı. Özel sermaye grubu, Symantec'in Norton ve McAfee'nin antivirüs yazılımlarını da satın almak istediğini geçen sene açıklamıştı.
Satın alma anlaşmasının 2020'nın ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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