Yeni Acer Swift 5, Antimikrobiyal Ekranıyla Kullanıcı Sağlığını Koruyor

Acer, Iris® Xe grafiklere sahip 11. nesil Intel® Core™ i7 işlemciyle donatılan, ultra ince ve hafif yeni Swift 5 modelini Türkiye'de satışa sundu. Yeni Swift 5, incecik çerçeveleriyle yüzde 90 ekran gövde oranı ve yüksek bir performans sunmasının yanı sıra, dokunmatik ekranıyla antimikrobiyal özellikler sunarak hijyen endişelerini ortadan kaldırıyor. Güçlü konfigürasyonu sayesinde günlük görevlerin de ötesinde verimlilik sağlayan yeni Swift 5, yüksek performans gerektiren grafik veya video işleme gibi görevlerin de rahatlıkla üstesinden geliyor.
Güçlü donanım ince tasarımda
Son derece ince ve hafif yapıdaki Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar, stil, güç ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımından üretilen 14,95 mm inceliğindeki kasaya sahip olan cihaz, 1 kg'ın altında bir ağırlıkla sunuluyor. 14 inç FHD IPS dokunmatik ekran, 340 nit parlaklık ile sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor ve ince çerçeveleriyle gövdenin yüzde 90'ını kaplıyor.
11. nesil Intel Core™ i7-1165G7 işlemci ve 16 GB LPDDR4X bellekle donatılan yeni Swift 5, şık ve rahat taşınabilir sis yeşili kasasında maksimum üretkenlik için gerekli gücü taşıyor. Cihaz, kullanıcıların hareket halinde performanstan ödün vermeden işlerini yapmalarına olanak tanıyor. Özel tasarlanan menteşesi sayesinde ekran açıkken cihazı hafif bir şekilde yükseltiyor. Böylece daha rahat bir yazma deneyimi sağlıyor.
Swift 5 gelişmiş termal tasarımıyla en zorlu görevlerde bile sessiz çalışıyor ve ısınmıyor. Sahip olduğu çift D6 bakır soğutma boruları termal performans verimliliğini artırırken, ekranı açıldığında yükselen klavyesi ise daha fazla hava akımı sağlayarak soğutma performansını iyileştiriyor. Kullanıcılar üç ayrı soğutma modu arasında geçiş yaparak (sessiz, normal ve performans) cihazın ne kadar ses çıkaracağını belirleyebiliyor.
Mikroplara karşı koruma
Acer, dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde kullanıcılarının sağlığını korumak için yeni Swift 5'in dokunmak ekranını Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass1 ile kapladı.
Antimikrobiyal koruyucu cam, içerisindeki iyonik gümüş bileşenlerle sık dokunulan yüzeylerde mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak tüm dizüstü bilgisayarın yüzeyi de antimikrobiyal kaplamalı olarak satın alınabiliyor.
Zengin bağlantı ve uzun pil ömrü
Kullanıcılara 17 saatlik pil ömrü vadeden ve tam bir çalışma gününü rahatlıkla atlatmaya imkan veren Swift 5'in 56 Wh pili, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikalık şarjla 4 saat kesintisiz kullanım sağlıyor. USB Type-C, Thunderbolt™ 4 ve USB 3.2 Gen 2 girişleri bağlantı seçeneklerine ek olarak çift bant Intel® Wi-Fi 6 (GIG+) ve Bluetooth® 5.1 sayesinde kullanıcılar istedikleri her an kesintisiz bağlantıda kalabiliyor.
Swift 5 kullanım kolaylığı ve güvenlik için Windows Hello™ destekli yerleşik parmak izi okuyucuya sahip. Wake on Voice desteği ise ekran kapalıyken bile Windows 10'a sesli sorular sorma imkanı veriyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Gücünü 11. nesil Intel® Core™ i7-1165G7 işlemci ve 16 GB LPDDR4X bellekten alan yeni Swift 5, 9.699 TL fiyat etiketiyle Türkiye'deki tüketicilere sunuldu. 11. nesil Intel® Core™ i5 1135G7 işlemci ve 8 GB bellekli sürümü ise 8.599 TL fiyatla satışta.
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