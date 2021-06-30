Yeni Acer Swift Dizüstü Bilgisayarları Neler Sunuyor?

Uzaktan çalışma, pandeminin de etkisiyle artık hayatımızın yeni normali haline gelmiş durumda. Aşılamanın yaygınlaşması ile birçok kişinin tatile çıkmak için plan ya da hazırlık yaptığı şu dönemde, seyahatlerde ya da yolda işinize uzaktan erişim ihtiyacı önem kazanıyor.
Dizüstü bilgisayarın sahip olması gereken bazı özellikler, hareket halinde olanların ya da seyahatteki kişilerin hem işlerini tamamlayabilmelerini hem de eğlenebilmelerini sağlıyor. Her zaman her konumda dizüstü bilgisayarı şarj etme olanağı bulunmadığından, maksimum pil ömrüne sahip dizüstü bilgisayarları tercih etmekte fayda var. Taşınabilirlik açısından cihazın çantada az yer kaplaması ve hafifliğini de dikkate almak gerekiyor.
Acer'ın bilgisayarını sıklıkla yanında taşıyan ve hareket halindeyken çalışan kullanıcılara özgürce çalışma imkanı sunan Swift serisi dizüstü bilgisayarları, tatilde de konforunuzdan, eğlencenizden ya da işlerinizden ödün vermemenizi sağlıyor.
Swift 1, etkileyici bir kullanım süresi vadediyor
Acer Swift 1 (SF114-33), özellikle gençlere ve öğrencilere hitap eden bir dizüstü bilgisayar. Kullanıcılara günlük görevlerinde başarıyla hizmet eden cihaz estetik, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Bilgisayarını güç adaptörüne bağlamadan her yerde çalışabilmek, ödev yapmak, video izlemek veya diğer günlük görevlerini yapmak isteyen kullanıcılar için ideal olan ultra ince dizüstü bilgisayara 16 saatlik uzun pil ömrü sağlayan güçlü bataryası, tek şarjla tüm gün boyunca kullanıcıları destekliyor. Hızlı şarj özelliği ise yalnızca 30 dakikalık şarjla 4 saate kadar pil ömrü sunuyor. 1,5 cm'den ince şık metal kasası ve kompakt yapısıyla öne çıkan Swift 1, 1,3 kg ağırlığıyla her yere kolaylıkla taşınabilecek bir model.
Swift 3 (SF314-42), her an yüksek bağlanabilirlik ve üretkenlik sunuyor
Acer'ın Swift 3 modelleri ofis dışında çalışan profesyonellerin ve seyahat halinde bağlantıda kalmak isteyenlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. AMD® Ryzen™ 4000 serisi işlemcileriyle Swift 3 serisinin SF314-42 modeli, 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yalnızca 30 dakika hızlı şarj ederek, 4 saatlik kullanım için yeterli pil seviyesine ulaşan Swift 3 (SF314-42), her an her yerde yüksek bağlanabilirlik ve üretkenlik sunuyor. 14 inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip olan cihazın magnezyum-alüminyum alaşımı metal kasası yalnızca 1,2 kg ağırlığında ve yüksek taşınabilirlik imkânı sunuyor. 15,95 mm inceliğindeki dizüstü bilgisayar, ultra ince ekran çerçeveleriyle yüksek bir ekran gövde oranına ulaşıyor.
Swift 3 (SF313-52), her yerde üretken olmak için tasarlandı
Acer'ın Türkiye'deki 3:2 görüntü oranına sahip ilk dizüstü bilgisayarı olan ve daha hafif tasarlanan Swift 3 (SF313-52) ise dik ekran tercih eden ve hareket halinde çalışan kullanıcılar için ideal bir model. 13,5 inç büyüklüğündeki ekranıyla, 15,95 mm inceliğinde ve 1,19 kg ağırlığında olan cihaz, kompakt gövdesi sayesinde kullanıcıların rahatlıkla yanında taşıyabileceği kadar fonksiyonel bir dizüstü bilgisayar. 16 saate kadar kullanım imkanı sunan uzun ömürlü bir pile sahip bilgisayar, tüm gün süren üretkenlik için ve günlük görevlerde sorunsuz bir performans sergiliyor. Hızlı şarj özelliği de yalnızca 30 dakikalık şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor.
Swift 5 ile antimikrobiyal dokunmatik ekran deneyimi
14 inç FHD IPS dokunmatik ekran sahip son derece ince ve hafif yapıdaki Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar, stil, güç ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. Cihaz, kullanıcıların hareket halinde performanstan ödün vermeden işlerini yapmalarına olanak tanıyor. Özel tasarlanan menteşesi sayesinde ekran açıkken cihazı hafif bir şekilde yükseltiyor. Böylece daha rahat bir yazma deneyimi sağlıyor. Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass ile kaplı dokunmatik ekrana sahip Swift 5, tatilde de hijyen konusunda tedbiri elden bırakmak istemeyenlerin ilgisini çekecek bir model. Kullanıcılara 17 saatlik pil ömrü vadeden ve tam bir çalışma gününü tamamlayan Swift 5, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikalık şarjla 4 saat kesintisiz kullanım sağlıyor. Yüksek kaliteli magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımından üretilen 14,95 mm inceliğindeki kasaya sahip olan cihaz, 1 kg'ın altında bir ağırlıkla sunuluyor.
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