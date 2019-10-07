Yeni Android Açığı Telefonunuzu Etkilemiş Olabilir
Yeni Android güvenlik açığı, milyonlarca telefonu etkiliyor. Bu telefonların arasında Samsung, Huawei, Xiaomi ve Pixel cihazları da var!
- Ercan Uğurlu
Google'ın Project Zero güvenlik ekibi, Android işletim sisteminde yeni bir güvenlik açığı keşfettiler. Bahsi geçen güvenlik açığı, Android işletim sistemi kök erişimine izin veriyor ve bu sayede pek çok veri ve komut erişilebilir durumda kalıyor.
Yalnızca yeni akıllı telefonlar değil, Android işletim sisteminin güncel versiyonuna sahip telefon modellerini de etkileyen açık Samsung, Huawei, Xiaomi ve Pixel kullanıcılarını etkiliyor.
Google araştırmacılarına göre bu güvenlik açığı Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Android Oreo çalıştıran LG telefonları ve Android 8 ve üstü işletim sistemi sahibi Samsung Galaxy S7, Galaxy S8 ve Galaxy S9 modellerini etkiliyor.
Google, tespit ettiği bu açık karşısında Android iş ortaklarına haber vermeyi ihmal etmemiş elbette. Muhtemelen çok yakında bu telefonlar için bir güvenlik güncellemesi yayınlanacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın