Yeni Android Casusu Skygofree!
Yeni keşfedilen bir zararlı, telefonunuza sizi kandırarak giriyor ve sizi tam anlamıyla gözetlemeye başlıyor!
Android'li cihazları kullanırken belirli noktalara dikkat etmeniz halinde genellikle telefonunuz geri kalanın icabına bakar ve güvende kalırsınız. Ancak bazı durumlarda zararlılar, sizi kandırıp onu kendi elinizle yüklemenizi sağlayabiliyor. Yeni keşfedilen bu tür bir zararlı, cihazınıza girdikten sonra ciddi bir casusluk işine soyunuyor.
Kaspersky Lab tarafından keşfedilen Skygofree adlı zararlı, firmaya göre "bu platformda şimdiye kadar görülmüş en güçlü casusluk araçlarından bir tanesi." Kaspersky, Skygofree'nin 2014'ten bu yana geliştirildiğine ve o zamandan bu yana iyice güçlendiğine inanıyor.
Skygofree, cihazlara sahte bir web sitesi üzerinden giriyor. Örneğin bir mobil sağlayıcısının web sayfası gibi görünen bir sayfa, sizi zararlı uygulamayı yüklemeye ikna edebiliyor. Zararlı Android'li cihaza girdikten sonra etraftaki sesleri kaydedebiliyor, Wi-Fi ağlarına bağlanarak trafiği analiz edebiliyor, fotoğraf çekip video kaydedebiliyor. Ses kaydetme işlemi, konuma göre tetiklenebiliyor.
Skygofree ve benzer zararlılardan korunmak için ziyaret ettiğiniz sitenin adresini adres çubuğunda kontrol edin ve özellikle Play Store dışından yüklediğiniz uygulamalara dikkat edin.
Zeynel A. Öztürk
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