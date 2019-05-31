Yeni Annabelle'den Yeni Fragman!
Efsanevi korku evreni "The Conjuring"in yeni filmi Annabelle Comes Home, yeni bir fragman ile taçlandırıldı. Karşınızda yeni filmin yeni fragmanı!
- Barış Terun
Dünyanın en popüler korku-gerilim serilerinden biri olan The Conjuring evreni yeni bir film ile karşımıza çıkıyor. Annabelle Comes Home'un yeni fragmanı, yapımcı stüdyo tarafından yayınlandı.
Mckenna Grace, Madison Iseman, and Katie Sarife, Patrick Wilson ve Vera Farmiga gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda Gary Dauberman oturuyor. Yapımcılık ve yazarlık görevlerini ise James Wan ve Peter Safran ikilisi üstleniyor. 1.3 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Aquaman'in yönetmeni James Wan'dı. James Wan gerek The Conjuring serisinde, gerekse DC evreninde muazzam başarılar elde etmeyi başardı.
26 Haziran 2019 tarihinde dünya çapında gösterime girecek Annabelle Comes Home'un ikinci ve son fragmanı yayınlandı. Yapımda Annabelle hakkındaki sırlar ortaya çıkarken, öncü yapımlardaki esrarengiz noktalara da temas edilecek.
Filmin yönetmeni Gary Dauberman, Stephen King'in senaryosunu yazdığı The It'in 2 bölümünün yönetmenliğinin yanı sıra, bir diğer The Conjuring filmi The Nun'ın da yönetmenliğini üstlenmişti. Söz konusu eserler; gerek gişe hasılatı, gerekse izleyici beğenileri açısından tam not almayı başarmıştı. Annabelle Comes Home'un da benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor.
Karşınızda filmin yeni fragmanı:
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