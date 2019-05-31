Yeni Annabelle'den Yeni Fragman!

Efsanevi korku evreni "The Conjuring"in yeni filmi Annabelle Comes Home, yeni bir fragman ile taçlandırıldı. Karşınızda yeni filmin yeni fragmanı!

  • Barış Terun
Yeni Annabelle'den Yeni Fragman!

Dünyanın en popüler korku-gerilim serilerinden biri olan The Conjuring evreni yeni bir film ile karşımıza çıkıyor. Annabelle Comes Home'un yeni fragmanı, yapımcı stüdyo tarafından yayınlandı.

Mckenna Grace, Madison Iseman, and Katie Sarife, Patrick Wilson ve Vera Farmiga gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda Gary Dauberman oturuyor. Yapımcılık ve yazarlık görevlerini ise James Wan ve Peter Safran ikilisi üstleniyor. 1.3 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Aquaman'in yönetmeni James Wan'dı. James Wan gerek The Conjuring serisinde, gerekse DC evreninde muazzam başarılar elde etmeyi başardı.

26 Haziran 2019 tarihinde dünya çapında gösterime girecek  Annabelle Comes Home'un ikinci ve son fragmanı yayınlandı. Yapımda Annabelle hakkındaki sırlar ortaya çıkarken, öncü yapımlardaki esrarengiz noktalara da temas edilecek. 

Filmin yönetmeni Gary Dauberman, Stephen King'in senaryosunu yazdığı The It'in 2 bölümünün yönetmenliğinin yanı sıra, bir diğer The Conjuring filmi The Nun'ın da yönetmenliğini üstlenmişti. Söz konusu eserler; gerek gişe hasılatı, gerekse izleyici beğenileri açısından tam not almayı başarmıştı. Annabelle Comes Home'un da benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor.

Karşınızda filmin yeni fragmanı:

ANNABELLE COMES HOME Trailer 2 (2019)ANNABELLE COMES HOME Trailer 2 (2019)
Official Annabelle Comes Home Movie Trailer 2 2019 | Subscribe ? | Mckenna Grace Movie Trailer | Release: 26 Jun 2019 | More Judy Warren, the ten year old daughter of the demonologist-couple Ed (Patrick Wilson) and Lorraine Warren (Vera Farmiga), stays at one night alone at home, baby-sitted by two teenagers. But as soon as the parents leave the house, the terrifying doll Annabelle comes to live. Annabelle Comes Home (2019) is the new horror movie starring Mckenna Grace, Madison Iseman and Patrick Wilson. Note | #Annabelle3 #Trailer courtesy of Warner Bros. Pictures Germany. | All Rights Reserved. | #KinoCheck®

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