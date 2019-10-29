Yeni Apple AirPods Pro Tanıtıldı!

Apple, beklenen AirPods Pro'yu resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı...

  • Ercan Uğurlu
Yeni Apple AirPods Pro Tanıtıldı!

Apple, AirPods Pro kablosuz kulaklıklarını remi olarak tanıttı. Yeni kulaklıklar, farklı bir tasarım ve bazı yeniliklere sahip. 

Kulaklıkların uç kısmında, artık silikon uçlar bulunuyor. Ayrıca bir hava tahliye sistemi de, kulaklıkların kulakta daha konforlu durmasını sağlıyor.

Yeni AirPods Pro, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği de sunuyor; ayrıca biri kasa içinde, biri de dışında olmak üzere iki adet mikrofona sahip. Kulaklık, tek bir şarj ile 24 saat dinleme ve 18 saat konuşma süresi sunuyor.

30 Ekim'de satışa sunulacak olay Yeni AirPods Pro'nun fiyatı, 1.899TL olacak. Bu arada standart AirPods'un da satışına devam edilecek. Zira AirPods Pro, AirPods'un yeni modeli olarak değil; daha gelişmiş, üst seviye alternatifi olarak raflara çıkacak.

Ortaya çıkan sızıntılar, Apple'ın çeşitli renk seçenekleri sunacağını söylüyordu. Hatta öyle ki, renk seçenekleri tam 8 adet adet olacak deniyordu. Ancak tanıtımda, farklı renk seçeneklerinden bahsedilmemesi, herkes için sürpriz oldu denebilir.

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