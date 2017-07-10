Yeni AR ve VR cihazları el yakıyor!
ThermoReal teknolojisine sahip cihazlar soğuk ve sıcak hissini oyunlardan size taşıyor...
Bazı firmalar AR ve VR'yi dokunma duyusu ile daha kapsayıcı bir deneyim haline getirmeye çalışırken, yeni bir firma bu deneyimin sıcaklık kısmına odaklanmayı tercih etmiş durumda. Korea Advanced Institute of Science and Technology'nin bir kolu olan TEGway ince, esnek bir termo-elektrik cihaz (kısada TED) üretmiş durumda ve bu cihaz 4-40 santigrat derece aralığında hızlı bir şekilde ısınabilme veya soğuyabilme yeteneğine sahip. Dahası, bu cihaz aynı yüzeyin farklı noktalarında aynı anda hem sıcak hem de soğuk hissi yaratabilmekte ve bu da derinin bir noktasının sıkılmasına benzer bir acı hissi yaratabiliyor.
Firma, artık ThermoReal olarak paketlenen bu çözümün donanım üreticileri tarafından kontrol kolları, eldivenler, dokunma geri bildirim giysileri, koltuklar ve daha pek çok üründe kullanılması ile daha kapsayıcı bir deneyim oluşturmasını ümit ediyor.
Temel olarak TED, bir grup termoelektrik yarı iletken düzeninden elektrik akımının geçirilmesi ile üst ve alt katmanları arasında ısı akışı sağlıyor ve böylelikle de bir ısıtıcı veya soğutucu gibi çalışabiliyor. Ancak bu cihazın asıl öne çıktığı alan, bu işlemin tersini de yapabiliyor olması. Bir yarı iletkene uygulanan ısı farkı ile ortaya elektrik çıkabilmekte ve bu olay Seebeck etkisi olarak tanımlanmakta. Bu sayede de TED, bir enerji üretici olarak çalışabiliyor ve açığa çıkan fazla ısıdan elektrik üretebiliyor.
TEGway, düz olmayan yüzeylerde ısı kullanımı verimini arttırmak için esnek bir TED üretmek için bir yöntem buldu. Bu yeni yöntem ile sadece seramik türeve göre daha fazla enerji kazancı sağlanmakla kalınmıyor, aynı zamanda da yeni bir kullanım alanı ortaya çıkmış oluyordu: Isı geri bildirimi sayesinde oyunlara daha fazla gerçekçilik katmak, yeni "ThermoReal" ürünü.
Şangay'daki demo gösterimine katılan kişilerin söylediğine göre ürün, oldukça etkileyici bir şekilde gerçeklik hissini vermekte ancak bu his, özellikle acı söz konusu olduğunda her zaman eğlenceli olacağı anlamına gelmiyor.
Levent Öztürk
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