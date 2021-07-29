Yeni Araştırmanın Korkutan Sonucu: COVID-19, Zekayı Kötü mü Etkiliyor?

EClinicalMedicine dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, daha önce COVID-19 geçirmiş ve iyileşmiş kişilerin zekasının önemli ölçüde azalmış olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırma, COVID-19'un vücut ve beyin üzerindeki uzun süreli etkisi hakkında endişeleri artırıyor ve ne kadar şiddetli olabileceğini değerlendirmek için uzun vadeli çalışmaların hemen başlaması gerektiğini öne sürüyor.
Imperial College London tarafından yürütülen çalışmada, Büyük Britanya Zekâ Testi'nin bir parçası olarak çevrimiçi bir değerlendirmeye katılan 81.337 kişi yer aldı. Bu, bir dizi kısa beyin testinin yanı sıra doldurulacak bir anket içeren, klinik olarak doğrulanmış bir bilişsel test.
Teste katılan 81.337 kişiden bazıları daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçirdiklerini doğruladılar. Bu kişilerden bazıları hastaneye yatırılmamış, bazıları ise hastaneye kaldırılmıştı. Sonuçlar bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kaydedildi ve daha sonra COVID-19 enfeksiyonunun kalıcı etkilerini belirlemek için genel örneklerle karşılaştırıldı.
Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, eğitim, ana dil ve diğerlerinin yanı sıra el tercihi gibi faktörleri kontrol ettikten sonra, daha önce COVID-19'a yakalananlarda bilişsel yeteneklerde bir azalma keşfetti ve bu azalmanın daha ciddi vakalarda daha da şiddetlendiği görüldü. Solunum semptomları olanlar, solunum sorunu olmayanlara göre testte daha kötüydü ve semptomları nedeniyle hastaneye gidenlerde sorun belirgin bir artış gösteriyordu.
Bu sonuçların birçok nedeni olsa da, araştırmacılar önceden var olan koşullar ve devam eden COVID-19 semptomları dahil olası kafa karıştırıcı faktörleri kapsamlı bir şekilde araştırdı ve bu faktörlerin kontrol edilmesinin sonuçları nispeten değişmeden bıraktığını buldu. COVID-19 hastalarında rastlanan en belirgin eksiklikler, önceki "beyin sisi" raporlarıyla uyumlu olarak akıl yürütme, problem çözme, mekansal planlama ve hedef tespiti idi.
Çalışma, her yaştan hasta üzerinde önemli ve kalıcı bir etkinin altını çiziyor gibi görünüyor ve şu anda uzun süreli COVID-19 ile yaşayanlar hakkında önemli ölçüde daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunuyor.
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