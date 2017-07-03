Yeni Audi A8, 48V Sürpriziyle Geliyor!
Audi'nin A8 araçları, firmanın yeni 48V sistemini kullanmaya başlıyor. Peki ama bu ne anlama geliyor?
Günümüzde var olan hibrit ve elektrikli arabaların büyük bir kısmı, on yıllardır varlıklarını koruyan 12-voltluk elektrik sistemlerini kullanıyor. Ancak verimliliğin artması ihtiyacı ile beraber Audi, bu kurulumdan uzaklaşarak yeni ve daha yetenekli bir yönteme yöneliyor.
Automotive News'in Audi'nin hafif-hibrit sistemler yöneticisi ile yaptığı görüşmeye göre 2018 Audi A8 lüks sedanları satışa sunulduklarında standart olarak 48 voltluk hibrit elektrik sistemlerine sahip olacak. A8'in ortaya çıkmasının ardından bu kurulum, A6 ve A7 de dahil olmak üzere diğer Audi araçlarına genişletilecek.
Alışkın olduğumuz 12 voltluk araba bataryaları yerine bu araçlar 48 voltluk lityum-iyon bataryaya sahip olacak. Ayrıca batarya, biraz daha fazladan performans için 16 beygirgücü ve 44 pound-feet (60 newton-metre) tork güç sunabilecek. Tabii ki 12 voltluk batarya bu araçlarda halen yerini koruyacak ancak ikincil sistemleri güçlendirmek için kullanılacak.
Aslında 48 voltluk hafif-hibrit sistem fikrinin yeni bir şey olduğunu söylemek çok mümkün değil. Delphi, bir yılı aşkın bir süredir kendi çözümünü geliştirmeye çalışmaktaydı ve henüz bu çözümün Audi'ninki ile aynı sistem olup olmadığı belli değil. Ayrıca diğer otomobil üreticileri de bu teknolojiyi sunuyor. 2018 Mercedes-Benz S-Sınıfı ve yeni Bentley Bentayga SUV'lerde 48 voltluk sistemleri görmek mümkün.
Levent Öztürk
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