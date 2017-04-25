Yeni Avatar Filmi Ne Zaman Geliyor? Belli Oldu!
Gişe rekorları kıran Avatar'ın devam filmin ne zaman beyaz perdeye geleceği belli oldu. Ama bu tarih, çok da hoşunuza gitmeyebilir!
Tüm zamanların en fazla gelire sahip filmlerinden biri olan Avatar'ın devam filmlerinin önümüzdeki yıl yayınlanmaya başlanacağı bekleniyordu. Ancak yönetmen James Cameron'un son zamanlarda yaptığı açıklamalar yeni Avatar devam filmleri dalgasında gecikme olacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise Cameron ve ekibinin hedeflediği tam tarihler açıklanmış durumda ve ilk tarih, 18 Aralık 2020 olarak belirlenmiş.
Markanın resmi Facebook sayfasında yayınlanan bir güncelleme, arka arkaya dört Avatar filminin üretiminden bahsediyor ve anlaşıldığı kadarıyla, Disney'in Star Wars (Yıldız Savaşları) filmleri ile yaptığı gibi bu filmler de bir Noel dönemi geleneği haline dönüştürülmek isteniyor.
Bilim-kurgu filmi hakkındaki haberler son zamanda hızla artıyor ve filmin yıldızları Zoe Saldana ile Sigourney Weaver'ın söylediğine göre filmin üretimine yaz veya sonbahar mevsiminde başlanacak. Ayrıca kurulacak olan tema parkı ve içerisinde yer alacak olan varlıklar hakkında da ipuçları verilmiş durumda.
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