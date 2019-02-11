Yeni Avatar'ın Görseli "Nihayet" Sızdırıldı!
Dünya'nın en popüler filmlerinden biri olarak değerlendirilen Avatar'ın devam filmine ait yeni fotoğraf, yapımcı stüdyodan sızdı veya sızdırıldı.
- Barış Terun
2009 yılında gösterime giren James Cameron's Avatar, akıllara durgunluk veren, mucizevi bir başarı elde etmeyi başardı. Avatar, 3 milyara ulaşan gişe hasılatı ile inanılmaz bir gelir elde ederken; yapım, 3 boyutlu sinema filmlerinin geleceğini şekillendirirken, sinema da kelimenin tam anlamıyla çığır açtı.
Filmin oyuncu kadrosunda; her biri bol ödüllü oyuncular yer aldı. Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez ve Sigourney Weaver gibi isimler bu oyuncular arasındaydı. Avatar; 9 dalda Oscar adayı gösterilirken En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Görsel Efekt ve Görüntü Yönetmenliği alanlarında, 3 adet Akademi heykelciği kazanmayı başardı.
Orijinal yapımın sinemalarla buluşmasının ardından 10 yıl geçti. James Cameron ser verip sır vermese de; Avatar 2'nin gelecek yıl sinema tutkunları ile buluşması bekleniyor. Yapımda ilk filmde öldüğünü düşündüğümüz Albay Quaritch, bir kez daha Stephen Lang ile hayat bulacak. Sigourney Weawer'de bir şekilde ölümden geri dönecek. Oscar ödüllü Kate Winslet, bol ödüllü popüler oyuncu Zoe Saldana ve doğal olarak, başrol üstlenecek Sam Worthington geri dönecek. Senaryo yazarı Josh Friedman olarak belirlenmiş. Tabii ki yönetmenlik ünvanını James Cameron üstlenecek.
Avatar 2'nin 300 milyon dolar yapım bütçesiyle; 2020 yılının Aralık ayında gösterime girmesi bekleniyor.
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