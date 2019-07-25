Yeni Başlat Menüsü Yapı 18947 ile Sızdı

Canlı kutucukları tarihe gömen ilginç Başlat Menüsü, Microsoft tarafından yanlışlıkla sızdırıldı!

Yeni Başlat Menüsü Yapı 18947 ile Sızdı

Microsoft, bugün itibariyle 18947 numaralı Windows 10 önizleme yapısını Fast, Slow ve Release Preview kanallarına dağıtmaya başladı. Bunun bir kaza olduğu açık çünkü güncelleme, 20H1'i beklemeyen kullanıcılara gönderildi.

Önizleme sürümünü kullanmayanlar, bu yaşanan gelişmeyle pek ilgilenmeyecek olsalar da, sızan yapı ilginç bir değişikliği, yeni Başlat Menüsünü ortaya çıkardı. Canlı kutucuklardan tamamen kurtulan başlat menüsü, kutucuklar yerine standart simgeleri yerleştiriyor. Bu arada belirtelim; yeni Başlat Menüsü, önizleme sürümünü kullanan her kullanıcıda görünmüyor.

Sızan Başlat Menüsü, Windows Lite için geliştirilen Başlat Menüsüne benzerlik taşıyor. Windows Lite, Windows'un çift ekranlı cihazlar ve bazı ultrabook'lar için geliştirilen bir sürümü. Bu menünün 20H1 güncellemesinin son haline ulaşma garantisi ise bulunmuyor.

Sızan yapı muhtemelen yakında geri çekileceğinden, yeni Başlat Menüsünü görmek isteyen Insider'ların güncelleme için çabuk davranmasında fayda var.

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