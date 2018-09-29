Yeni Batman filmi hakkında çarpıcı detaylar!

DC Comics'in sinemadaki en başarılı karakteri Batman hakkında birbirinde etkileyici gelişmeler yaşanıyor. Yeni film, DC'nin geleceğini şekillendirecek

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