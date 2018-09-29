Yeni Batman filmi hakkında çarpıcı detaylar!
DC Comics'in sinemadaki en başarılı karakteri Batman hakkında birbirinde etkileyici gelişmeler yaşanıyor. Yeni film, DC'nin geleceğini şekillendirecek
Her ne kadar, dünyanın "açık ara" en çok satılan çizgi romanı Superman olsa da, Batman yapımları DC Comics ve Warner Bros. için kilit bir öneme sahip. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği Batman filmleri muazzam gişe hasılatı başarıları elde etmelerinin yanı sıra, eleştirmen değerlendirmelerinde de sinema tarihinin en iyi yapımları arasına girmeyi başardı.
Dawn of the Planet Apes'ın yazar ve yönetmeni, War of the Planet Apes, Let Me In ve Cloverfield'in başarılı yönetmeni Matt Reeves yeni Batman filmini sinemaya uyarlayacak. DC-Warner Bros ortaklığı 2018 yılı sonunda Aquaman; 2019 yılında ise The Flash, Wonder Woman 2 ve Shazam gibi filmleri beyaz perde ile buluşturacak. Dolayısıyla "The Batman" 2020 yılında sevenlerine kavuşacak.
The Batman'in başrolünde Ben Affleck'in yer alması bekleniyordu. Hatta filmin yönetmenliğini bizzat Ben Affleck üstlenmişti. Affleck, önce yönetmen olma kararından vazgeçti. Yakın geçmişte de Ben Affleck'in rolünden vazgeçtiği iddiaları ayyuka çıktı. Konuyla ilgili bir yalanlama yapılmadı. Yani, 2020 yılında ete kemiğe bürünecek The Batman filminin başrol oyuncusunun kim olacağı belirsiz. Suice Squad'da Joker rolünü üstlenen Jared Leto da, Warner Bros.'un politikalarından rahatsız oldu ve yerini Gladiator'un Oscar adaylı yıldızı Joaquin Phoenix'e bıraktı. Reeves, "The Batman"den önce Joker'in canice eylemlerini konu alacak "Birds Of Prey"i beyaz perde ile buluşturacak. İki film, birbirine çok yakın tarihlerde gösterime girecekler.
Şunu belirtmek istiyoruz: Batman; sinema evreni için Superman ve Wonder Woman'dan daha önemli bir karakter. Yönetmen ve yapımcılara büyük iş düşüyor. Kısacası The Batman, Justice League serisinin geleceğini belirleyecek nitelikte.
Barış Terun
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