Yeni Bilgisayarınızda Hangi İşlemci Olmalı?
Yeni bilgisayarınız için kaç çekirdekli bir işlemci tercih etmeniz gerekli? Sizin için cevaplıyoruz!
Yeni bir dizüstü bilgisayar almak karmaşık bir iş olabilir ve bilgisayar dünyasında geçen jargon ve buna ait terimler çoğu kullanıcıya bu konuda yardım etmiyor. Eğer bu konuda aklınız karıştıysa ve işlemci isimleri, serileri ve kodları arasında kaybolduysanız bu yazımız tam size göre.
Bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat edilecek şeyler amacınıza göre değişebilir ancak genellikle ilk önce kontrol etmeniz gereken şey, bilgisayarın içindeki işlemci, anakart ve ekran kartı gibi parçalardır. Bir bilgisayara ait ekipmanların özelliklerini incelerken "çift çekirdekli işlemci", "dört çekirdekli işlemci" gibi terimlerle karşılaşacaksınız.
Çift çekirdekli işlemciler 2005 yılında gündeme geldiğinde piyasayı geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Çok çekirdekli bir işlemci, birden fazla işlemci kullanırcasına çoklu görev performansını arttırıp birden çok ağır iş yükünü omuzlarken tek bir işlemcinin harcayacağı kadar enerji harcıyordu.
Bu da çok çekirdekli işlemcileri dizüstü bilgisayarlar için harika bir formül olarak öne çıkardı. Taşınabilir bilgisayarlar daha fazla işlem gücüne kavuşurken daha iyi batarya ömrü sunabilecek ve bilgisayar kasası hafif ve ince kalabilecekti.
Bir işlemcide kadar çok çekirdek varsa, daha iyi çoklu işlem yeteneğine sahip olur ve daha fazla performans sunar. Ancak bu, işlemcilerdeki tek performans ölçütü değildir. Bir işlemcinin saat hızı da bilgisayarın hızını belirleyen faktörler arasındadır.
Ancak bir işlemcinin saat hızı ne kadar fazlaysa aynı ölçüde daha fazla güç tüketimine ihtiyaç duyacak ve bir o kadar da bilgisayarın kasasından uzaklaştırılması gereken ısıyı üretecektir. Bu ise taşınabilir bir bilgisayarın pil ömrü açısından oldukça kötü bir durumdur ve ayrıca daha fazla ısı üretimi, bilgisayar ekipmanlarının sağlıklı çalışabilmesi açısından daha iyi soğutma çözümleri gerektirir. Bu da hızlı işlemciye sahip bilgisayarların pil ömründen kısar ve bu durumda daha büyük kapasiteye sahip piller kullanılır fakat bu çözüm de bilgisayarın daha büyük ve ağır olması anlamına gelir. Ayrıca daha güçlü soğutma sistemi, daha fazla sayıda ve daha büyük fanlar da bilgisayarın daha gürültülü çalışmasına sebep olacaktır.
Bazı bilgisayarlar ise bu sebeple daha fazla sayıda çekirdek ve daha düşük saat hızları ile üretilen işlemcilere sahiptir. Peki hangisi daha iyi?
Genel olarak konuşursak, bu sorunun cevabı bilgisayar kullanım amacınıza göre değişiyor. Eğer bilgisayarınızı internette gezinmek ve basit multimedya dosyalarını izlemek için kullanacaksanız ve aynı anda bir iş yapma alışkanlığınız varsa çift çekirdekli ve yüksek saat hızına sahip bir işlemciye sahip bir bilgisayar işinizi fazlasıyla görecektir.
Fakat dizüstü bilgisayarınızı daha ağır işler için kullanıyorsanız ve aynı anda birden çok iş yapma alışkanlığınız varsa dört veya daha fazla çekirdekli bir işlemciye sahip ancak daha da düşük saat hızına sahip olan bir bilgisayarı almak faydanıza olabilir.
Fiyat, Performansa Karşı
Tabii ki bu noktada daha güçlü bir taşınabilir bilgisayar almanın daha temel işler için kullanılan bir bilgisayar edinmeye karşın çok daha pahalı olacağı aşikar. Bu noktada emin olmanız gereken ilk şey, kullanmayacağınız kadar yüksek bir konfigürasyona küçük bir servet ödememek olmalı. Aynı zamanda yapmak istediğiniz işler için yetersiz bir bilgisayar almaktan da kaçınmak isteyeceksiniz.
Bu yüzden önceliğiniz, fiyat-performans dengesi yüksek bilgisayarlara yönelmek olmalıdır. Eğer bütçe dostu bir bilgisayar alacaksanız, çift çekirdekli bir işlemci bilgisayarınızda iyi iş görecektir. Ancak bilgisayarınızla oyun oynayacak, kaydedecek, canlı yayın yapacak veya birden çok ağır uygulamayı aynı anda çalıştıracaksanız dizüstü bilgisayarınıza hatrı sayılı bir yatırım yapmanız gerekecek.
Dört Çekirdekten Fazlası Mantıklı Mı?
Bugünlerde çift çekirdekli ve dört çekirdekli dizüstü bilgisayarlar piyasada hüküm sürüyor fakat üst düzey bilgisayarlarda gelişim sürekli devam eden bir olgu. Bugünlerde altı ve sekiz çekirdekli işlemciye sahip bilgisayarlar bu yüzden yaygınlaşmaya başlıyor. Bu tür işlemcileri bütçenizi çok sarsmayacak modellerde görmeniz çok olası değil. Bununla birlikte bu işlemciler pahalı ve yüksek performanslı bilgisayarlarda hiç olmadığı kadar yüksek performans üretmek için geliyorlar.
Bu noktada bu işlemcileri ve yüksek ihtimalle bu işlemcilerin yanında gelecek üstün seviyedeki donanımlara gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını iyice düşünmenizi tavsiye ederiz. Bunun yanında şimdiden geleceğe hazır olmak, en iyi VR deneyimini istediğiniz her yerde yaşamak ve en ağır işlemleri aynı anda hallediyor olmak istiyorsanız ve bütün bunları sağlayacak o doğru dizüstü bilgisayar için yeterli bütçeniz varsa, dört çekirdekten fazlasını içeren işlemcilere sahip bu yeni nesil performanslı bilgisayarlara alışveriş listenizde yer vermelisiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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