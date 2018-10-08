Yeni Bilgisayarınızda Hangi İşlemci Olmalı?

Yeni bilgisayarınız için kaç çekirdekli bir işlemci tercih etmeniz gerekli? Sizin için cevaplıyoruz!

Yeni Bilgisayarınızda Hangi İşlemci Olmalı?

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