Yeni Bir Bilim Karşıtı Hareket: Yok Olma İnkarcılığı

Bilim insanları yakın zamanda yükselen, " Yok Olma İnkarcılığı" girişimine karşı uyarıyor. Bu girişim, siyasi ve mali konularda kanıta dayalı politikayı sabote etmek isteyen siyasi olarak iyi bağlantılı ve iyi finanse edilen düşmanlar tarafından destekleniyor.