Yeni Bir Galaxy S20 FE Daha Geliyor; Üstelik Bu Kez Snapdragon 865'le...

Samsung'un geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Galaxy S20 FE çok konuşulmuştu. Galaxy S20 serisine göre daha uygun fiyatlı olarak pazara sürülen Galaxy S20 FE, öte yandan performansıyla da bir hayli güçlü bir modeldi. Ülkemizde de satışa çıkan Galaxy S20 FE, LTE modeli ile Exynos 990 işlemciyi içerirken, 5G'li modeli ile ise Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç sağlıyordu. Ancak Snapdragon 865'li model, Türkiye de dahil pek çok ülkede satışa çıkmadı, onun yerine Exynos 990'lı modeli gördük. Ancak bu defa işler değişiyor gibi. Samsung, kolları sıvamış.
Yeni sızıntılara göre Samsung, Galaxy S20 FE'nin LTE versiyonunu da Snapdragon 865 işlemci ile güncelleyecek. Bu yeni modelin ne zaman satışa çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Söylenenlere göre şirket, Snapdragon 865'li Galaxy S20 FE LTE versiyonunu, Snapdragon 865 işlemcili Galaxy S20 FE'nin olmadığı pazarlara sürecek. Yine buna ülkemiz de dahil gibi görünüyor.
Bu bilgilere göre önümüzdeki haftalarda yeni bir Galaxy S20 FE daha görebiliriz. Öte yandan Samsung'un Galaxy S21 FE'yi geliştirdiği de bilinenler arasında. Böylece yelpazeyi genişletecek olan Güney Koreli şirket, her bütçeye hitap etmeye çalışıyor.
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