Yeni Bir Galaxy S20 FE Daha Geliyor; Üstelik Bu Kez Snapdragon 865'le...

Samsung, Galaxy S20 FE akıllı telefonunu bir kez daha Snapdragon 865 ile güncelliyor. Peki, bunun farkı ne?

  • Ercan Uğurlu
Snapdragon 865'li Galaxy S20 FE Geliyor!

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