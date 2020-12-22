Yeni Bir "UFO Videosu" Daha Ortaya Çıktı; UFO Meraklıları Heyecanlandı

UFO meraklıları, ortaya çıkan yeni bir video sonrasında yine "UFO'lar geldi" çığlıkları atmaya başladı. Ama bu videoda görünenin aslında çok basit bir açıklaması olduğu ortaya çıktı.