Yeni BMW 5 Serisi Ortaya Çıkıyor; Geri Sayım Başladı

BMW 5 Series yenilenmek üzere ve Alman otomobil devi BMW'nin yeni gösterdiği ilk fotoğrafa göre popüler sedan daha zarif bir görüntüye kavuşacak. Yenilenen araca ilk bakışımız, geçtiğimiz günlerde düzenlenen BMW'nin Genel Toplantısı'ndan geliyor ve otomobil üreticisi, aracın son halini iki haftadan daha kısa bir süre içerisinde göreceğimizi söyledi.
Firma bu ilk gösterim dışında elektrikli sürümlerle ve 48-vold hafif-hibrit teknolojileri ile de karşılaşacağımızı müjdeliyor.
Geçtiğimiz ay internete sızan bilgilerin ardından büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor ancak 2021 model yılı daha ince farlar ve yeniden tasarlanmış bir ızgaraya sahip olacak. Ön gösterim fotoğrafları her iki parçayı da gözler önüne seriyor ve farların oldukça iyi gözüktükleri söylenebilir. Arka kısımda ise özellikle arka farlarda en son 3 Series'den esinlenilmiş durumda.
Sunumun öne çıkan noktası 5 Series olsa da, BMW firmada bazı değişiklikler olacağını da söyledi. Firma, bu toplantı ile beraber Koronavirüs salgınının firmanın geleceğini ne kadar etkilediğinin altını çizdi. Özellikle gelecekteki tüm ürünler tekrar incelemeye alındı ve bazı ertelemelerin ve hatta iptallerin yaşanması mümkün. Salgın sebebiyle şimdiden BMW i8'in varisi olan bir model iptal edilmiş durumda.
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