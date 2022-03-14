Yeni, Büyük Ekranlı Bir iMac Bekleyenler İçin Kötü Haber Geldi

Apple, Mart Etkinliği'nde çok sayıda heyecan verici yeni cihaz tanıttı, ancak M1 destekli 27 inç iMac sahne almadı. Dahası, etkinlik bittiğinde Apple, 2020'de piyasaya sürdüğü modeli satmayı da bıraktı.
Görünüşe göre yakın gelecekte daha büyük ekranlı yenilenmiş ve yükseltilmiş bir iMac bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak: 9to5Mac ile konuşan kaynaklar, yol haritasında böyle bir plan olmadığını söylüyor.
Aynı haber, 24 inç iMac için 2023'te yenileme planlarının olduğunu da iddia ediyor. ancak planlarda daha büyük bir Mac görünmüyor.
27 inç iMac'in M1 veya M2 işlemcili bir yükseltme alacağına, hatta Apple'ın 2017'de gördüğümüz süper güçlü iMac Pro'yu geri getirebileceğine dair bazı spekülasyonlar vardı, ancak şimdilik bu gerçeğe dönüşmeyecek gibi gözüküyor.
Şimdilik bunlar resmi olmasa da, 9to5Mac aynı kaynakların daha önce Mac Studio ve Studio Display'in varlığına dair ipuçları da aldığını belirtiyor. Bu nedenle aktarılan bilgilerin doğru olması muhtemel..
Apple'ın dahili satış verilerine sahip değiliz. Ama şirketin 27 inç iMac'i durdurmasıyla birlikte, son birkaç yılda çok daha fazla insanın daha büyük model yerine daha ucuz, daha az güçlü 24 inçlik sürümü tercih ettiğini varsayabiliriz.
Bu, Mac Studio ve Studio Display'in piyasaya sürülmesiyle doğrulandı: Bir yerine iki cihaz sunuldu. Böylece kullanıcılara bütçeleri doğrultusunda harcama yapma imkanı sağlandı..
Apple, hepsi bir arada form faktörünü - muhtemelen şimdilik - ortadan kaldırarak daha fazla güç ve daha iyi soğutma sağlayabilir. Mac Studio, yepyeni M1 Ultra çip setini taşıyor ve oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.
Studio Display yeni üretimi durdurulan iMac ile aynı 27 inç ekran alanını sunuyor, bu nedenle paralellikleri rahatlıkla görülebiliyor. Mac bilgisayarlarında yüksek özellikli bileşenlere ihtiyaç duyan ve bunun için ödeme yapabilecek bütçeye sahip profesyonel kullanıcılar için, Mac Studio/Studio Display kombinasyonu yeni iMac Pro olarak görülebilir.
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