Yeni, Büyük Ekranlı Bir iMac Bekleyenler İçin Kötü Haber Geldi

Eğer büyük ekranlı yeni bir iMac bekliyorsanız, bu haber sizi üzecek: Söylentilere göre Apple, yeni bir büyük ekranlı Apple iMac üretmeyi planlamıyor.