Yeni Call of Duty Hakkındaki Ciddi Sızıntı, Bir Cips Paketi İle Geldi

Bir süredir söylentileri dolaşmaktaydı ancak artık yeni bir Doritos kampanyası, sıradaki Call of Duty oyununu doğrular ve beklenen oyun için muhtemel bir yayım tarihi aralığı verir nitelikte. Sıradaki CoD'un, TheGamingRevolution tarafından gönderilen tweet ile gösterildiği üzere adının Call of Duty: Black Ops Cold War olması bekleniyor.
Sızıntı, oyunun orijinal Black Ops düzenine ve zamanına geri döneceğine dair daha önceki haberleri doğrular gibi gözüküyor. Oyunun yoğun bir şekilde Vietnam Savaşına odaklanacağına ve oyuncuların sadece ABD bakış açısından değil, Güney Vietnam ve Viet Cong açısından da oynamalarına imkan vereceğine inanılıyor.
Her ne kadar Doritos kampanyası tek başına Call of Duty: Black Ops Cold War'un yayım tarihini net bir şekilde açıklamasa da, buradaki detaylardan edinilebilecek pek çok bilgi bulunuyor.
5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olan kampanya oyunculara bir yıllık çift XP sunuyor ve geçtiğimiz yıl 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan Call of Duty: Modern Warfare kampanyasına oldukça benzer gözüküyor. CoD:MW'nin kendisi ise aynı ay 25 Ekim tarihinde yayımlanmıştı.
Bunun Call of Duty: Black Ops Cold War'un bu yıl Ekim ayının sonlarına doğru yayımlanacağının bir doğrulaması olduğunu söylenemese de, geliştirici Treyarch ve yayımcı Activision'ın yeni oyun için denk bir yayım planlamaları oldukça muhtemel.
Tabii ki yayım öncesi aşamalarda karşılaşılabilecek pek çok sorun bulunuyor.
Oyunun geliştirilmesini yavaşlatmış olabilecek olan salgını bir kenara koyduğunuzda bile yeni Call of Duty oyunları genel olarak bundan çok daha erken dönemlerde (genellikle, bu yıl iptal edilmiş olan E3 civarında Haziran ayı içerisinde) duyuruluyor.
Ancak artık bu sızıntının ortaya çıkması ile beraber Activision'ın yakın bir zamanda resmi bir duyuru yapması, muhtemelen yeni bir tanıtım videosu da sunması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın