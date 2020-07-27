Yeni Call of Duty Hakkındaki Ciddi Sızıntı, Bir Cips Paketi İle Geldi

Yeni bir Call of Duty oyununun yolda olduğu sır değil. Ama bu oyunun adının ne olacağı hakkındaki en ciddi sızıntının bir cips paketi ile gelmesi, oldukça ilginç...

27 Temmuz 2020 20:00

Levent Öztürk