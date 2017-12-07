Yeni Emoji Listesinde Yeni Sürprizler
Emoji 11 adı verilen yeni emoji listesi önerisinde büyük sürprizler ve ortadan kaybolanlar dikkat çekiyor!
Unicode Emoji Consortium'un altıncı emoji seti önerisini Haziran ayında sunmasının ardından Ağustos ayında bir başka öneri daha sunulmuştu. Şimdi de birlik, geliştiricilere ilk Emoji 11 beta yazılımını sundu ve bu sürümde aralarında bir kadın süper kahraman, bir ıstakoz ve bir parti yüzü de bulunan 130 emoji bulunuyor.
Bu yeni beta listesindeki değişikliklerin arasında süper kahraman ve süper-kötü yüzlerinin insan formlu emojilere dönüşmesi bulunmakta. Ayrıca yeni emoji serileri (ten rengi değişimleri gibi) de eklenmiş durumda ve süper kahraman ve süper-kötü emojileri için artık iki cinsiyet seçeneği söz konusu. Bütün ekler ile beraber erkek ve kadın için 48 yeni seri eklenmiş.
Ayrıca kuğu, porsuk, korsan bayrağı ve sonsuzluk işareti için de yeni simgeler göze çarpıyor. Soru işareti yüzü, tamam yüzü ve "üzgün dışkı" ise kaldırılan emojilerin arasında. Ancak Ocak ayında yapılacak olan bir gözden geçirme ile bunların da seri olarak geri eklenmeleri söz konusu olabilir.
Eklenen bir diğer seçenek ise belirli emojilerin (silah ve tren gibi) baktıkları yönün anında değiştirilmesi.
Emoji karakter listesinin 6 yerine Emoji 11 olarak adlandırılmasının sebebi ise, gelecekteki sürümlerin bütün Unicode standardı ile bağlantılı olmasını sağlamak şeklinde açıklanıyor...
Levent Öztürk
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