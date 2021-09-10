Yeni EQE'nin Dünya Lansmanı IAA Mobility'de Yapıldı

Mercedes-Benz'in, 7-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Münih'te düzenlenen IAA MOBILITY'deki 10 dünya lansmanından bir tanesi de yeni EQE oldu.

Yeni EQE'nin Dünya Lansmanı IAA Mobility'de!

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