Yeni Fantastic Four Hakkında Bilinen Her Şey!
Özellikle son yeniden çevrimi fiyasko olan Fantastic Four, Marvel - Disney ortaklığında yeniden hayat buluyor. Peki hakkında neler biliyoruz?
- Barış Terun
İlk Fantastic Four filmi, 2005 yılında sinemaya uyarlanmıştı. Yapımda; Ioan Gruffudd (Reed Richards), Mr.Fantastic, Jessica Alba (Sue Storm / Invisible Woman), Chris Evans (Johnny Storm), Michael Chiklis (Ben Grimm / The Thing) ve Julian McMahon (Victor Von Doom / Doctor Doom) rol almıştı. Sinema otoritelerinden ucu ucuna geçer not alsa da, gişedeki başarısı nedeniyle, serinin ikinci filmi 2007'de beyaz perde ile buluştu. Maalesef eser, bu kez gişede de pek başarılı olamadı.
Fantastic Four, 2015 yılında Josh Trank yönetmenliğinde tekrar çekildi. Eleştirmenlerin tüm hışmını üstüne çeken film de, gişede başarılı olamadı.
Şimdi Disney - Marvel ortaklığı, hikayeyi bir kez daha sıfırlıyor. Peki konu hakkında neler biliyoruz?
Fantastic Four Çıkış Tarihi
Marvel'in dördüncü aşamasının 2021 yılında sona ermesi bekleniyor. Beşinci aşamanın 2022'de başlaması kesin gibi. Ancak, arada; Black Panther 2 ve Guardians of the Galaxy Vol.3 gibi ağır toplar sinema tutkunları ile buluşacak. Yeni Fantastic Four'un 2023 yılında gösterime girmesi bekleniyor.
Peyton Reed Çok İstekli
Ant-Man and The Wasp'in yönetmeni Peyton Reed, Fantastic Four'un yönetmenlik koltuğuna oturmaya son derece istekli. Peyton Reed, aklında son derece yaratıcı fikirler olduğunu saklamıyor.
Spider-Man ile Buluşma Mümkün
Çizgi-romanlarda Spider-Man ve Fantastic Four arasında daima yakın bir ilişki olmuştur. Spoiler vermek istemiyoruz ama Spider-Man: Far From Home'daki bir sahne, beşlinin yakın zamanda bir araya gelebileceğini müjdeliyor.
Kadro Henüz Belli Olmadı
Disney - Marvel ikilisi, oyuncu kadrosu hakkında ser verip sır vermemeyi tercih ediyor.
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