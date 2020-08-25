Yeni Fiyat Performans Kralı mı? Xiaomi Mi Note 10 lite İncelemesi

Bu incelememizde yeni bir fiyat/performans dengesiyle bir hayli iddialı duran bir telefon var elimizde. Xiaomi Mi Note 10 lite, bir süredir bizimle beraber. Xiaomi'nin yeni Redmi Note serisiyle beraber gelen bu telefonu bir süredir kullanıyoruz ve bu süre içinde de bir hayli beğendiğimiz bir model olduğunu söyleyebiliriz. Bu incelememizde bunun sebeplerinden hep beraber bahsedeceğiz, Mi Note 10 lite'ın tasarımından performans değerlendirmesine ve rakipleriyle karşılaştırmalarına yakından bakacağız.
Rakipleri diyoruz, çünkü yakın zamanda özellikle Samsung tarafında önemli rakipleri var ki bunlardan biri de isim benzerliği olan Galaxy Note 10 lite modeli oluyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan incelememize başlayalım.
Xiaomi Mi Note 10 lite Tasarımı Nasıl?
Mi Note 10 lite, tasarımıyla gayet güzel, şık bir telefon. Her iki yanından da kavisli hatlarla beraber elde tok bir his bırakan telefonun boyutları 157 mm uzunluk, 74 mm genişlik ve 9.7 mm kalınlık şeklinde. Evet, doğrusu telefon biraz kalınca. Her ne kadar bunu yuvarlatılmış hatlarıyla belli etmemeye çalışsa da, elinizde bunu hissettiriyor. Hatta hemen tasarımla kıyaslamaya başlayacak olursak, Mi Note 10 lite, Galaxy Note 10 lite'tan tam 1 cm daha kalın bir telefon oluyor. Öte yandan daha ağır olduğu da bir gerçek. Mi Note 10 lite'ın ağırlığı 204 gram seviyesinde.
Fakat Mi Note 10 lite'ta arka yüzde cam malzeme kullanılmış durumda. Bu segmentte yer alan pek çok telefonda bir şekilde plastik malzemenin izleri karşımıza çıkarken, Mi Note 10 lite'ta Gorilla Glass 5 ile korunan cam yüzey açıkçası hoşumuza gitti. Yine Galaxy Note 10 lite'ta Samsung'un "Glassic" adını verdiği cam görünümlü plastik malzemenin yer aldığını görüyoruz.
Telefonun çevresi de alüminyum çerçeve ile korunurken, sağ kenarda ses ve güç butonlarını görüyoruz. Bu kenarın devamında ise SIM kart çekmecesi bulunuyor. Mi Note 10 lite, çift SIM kartlı bir telefon olurken, microSD kart desteğine yer vermemesi üzücü oluyor.
Telefonun alt kenarında hoparlör mazgalı, USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunurken, Mi Note 10 lite, tek hoparlörlü bir telefon oluyor. Stereo hoparlöre ne yazık ki mevcut değil.
Xiaomi Mi Note 10 lite Ekran Özellikleri Neler?
Xiaomi Mi Note 10 lite'ta ekran büyüklüğü 6.7 inç şeklinde. Ekranın çözünürlüğü ise 1080x2340 piksel olarak karşımıza çıkıyor. Kenar çerçevelerinin oldukça ince tutulduğu ve kavisli hatların da yardımıyla karşımızda oldukça geniş bir görüntü alanı var.
Ekran HDR10 destekli şekilde gelirken, tıpkı arka yüzey gibi ekran da Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ancak ekran üzerinde bir koruma filmi yok, bunu sizin taktırmanız gerekecek. Kutu içinde ise bir silikon kılıf yer alıyor, bununla telefonun arkasını ek korumaya alabiliyorsunuz.
Xiaomi Mi Note 10 lite'ın ekranı tıpkı Samsung'un bu sınıf modelleri gibi AMOLED panelden oluşuyor. Ancak parlaklık olarak onlardan daha iyi bir görünümde. Özellikle Samsung tarafından tam fiyat rakibi Galaxy A71 ve isim rakibi olan Galaxy Note 10 lite'ı, Xiaomi Mi Note 10 lite'ın yanına koyduğumuzda, Samsung modellerinin ekranlarının daha sarı kaldığını görebiliyoruz. Mi Note 10 lite'ın ekran parlaklığı ortalama 600 nit civarına ulaşabiliyor ki, bu da gerçekten de yüksek bir değer. Yani Mi Note 10 lite'ın ekran parlaklığının bir hayli iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Xiaomi Mi Note 10 lite Teknik Özellikleri
Mi Note 10 lite'ın teknik özelliklerine geldiğimizde, telefonda 8 çekirdekli yapıda Snapdragon 730G işlemcinin yer aldığını görüyoruz. 2.2 GHz Kryo 470 Gold ve 1.8 GHz frekanslı Kryo 470 Silver çekirdek paketlerinde güç sağlayan telefonda, 2 çekirdek prime şeklinde yer alırken, diğer 6'yı verimlilik odaklı çalışıyor.
İşlemciye bağlı olarak telefonda Adreno 618 grafik birimi yer alırken, elimizdeki model 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı içeriyor. Elbette bu telefonun 128 GB'lık farklı bir modeli daha yer alıyor. Telefonda microSD kart desteği yer almadığı için, eğer satın almayı düşünürseniz, 128 GB'lık olanı tercih etmeniz daha iyi bir karar olabilir.
Mi Note 10 lite, teknik kadro ve performans olarak segmentinin ihtiyacını karşılayan rakipleriyle de iyi bir dengeye oturan bir model.
Yaptığımız AnTuTu Benchmark testinden 268 bin 914 puan toplayan telefon, bu puan ile fiyat rakibi Galaxy A71'in hemen yanına oturuyor. Bu arada Galaxy A71'in 128 GB'lık modelinin fiyatının da 3899 TL olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 telefonun arasında çok büyük fiyat farkı da yok.
Ama tablonun biraz daha ilerisine bakacak olursak, burada Galaxy Note 10 lite'ı görüyoruz. Bu model performans olarak daha iyi seviyede sonuç üretirken, AnTuTu sonucunun da 342 bin 115 puan olduğunu söyleyelim. Ama tabii fiyatı da daha yüksek: 4599 TL.
Geekbench Benchmark'a geçelim. Burada tek çekirdek skoruyla 547 puan toplayan Xiaomi Mi Note 10 lite, çoklu çekirdek sonucunda da 1765 puan alıyor. Bu puanla yine tabloda aynı yerine oturan Mi Note 10 lite, öte yandan OPPO Reno 3 Pro'ya göre yakın performans, çok daha iyi fiyat sunuyor.
Xiaomi Mi Note 10 lite Performansı Nasıl?
Günlük kullanım yönüyle ise gayet memnun kalacağınız bir telefon olacaktır Xiaomi Mi Note 10 lite. Android 10 işletim sistemi ile geliyor ve kendi arayüzü olan MIUI 11'i kullanıyor. Gayet estetik bir görünüme sahip olan ve kolay bir kullanım sunan telefon, günlük uygulama kullanımı için fazlasıyla yeterli bir performans sağlıyor.
Telefonun oyun performansı da yeterli. PUBG ve Asphalt 9 türevi oyunlarda herhangi bir sorun yaşamayacak, sorunsuz bir kullanım elde edeceksiniz. Güzel bir oyun deneyimi sağlıyor ve bu arada telefon serin de çalışıyor. Yük altında bile önemli ölçüde ısınmadığını söyleyebiliriz.
Bu arada telefonun ekranında parmak izi sensörünü görebiliyorsunuz. Akıcı bir şekilde kullanılabilen bu sensöre alternatif bir diğer güvenlik yöntemi de kamera yoluyla yüz tanıma oluyor.
Son olarak şunları da söyleyelim: Xiaomi Mi Note 10 lite'ta aptX HD ve apTX Adaptive desteği bulunuyor, Bluetooth 5.0 desteği ile NFC geliyor ve kablosuz Wi-Fi tarafında ise 802.11ac yer alıyor.
Xiaomi Mi Note 10 lite ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Xiaomi Mi Note 10 lite Pil Ömrü
Xiaomi Mi Note 10 lite'ın bataryası 5260 mAh kapasitesinde. Bu geniş batarya ile bu sınıf telefonlar arasında en geniş batarya bulunduran modellerden olan Mi Note 10 lite, pil ömrüyle kabaca 1.5 günü rahat çıkartacağınız bir telefon oluyor.
Enerji verimliliği açısından en verimli telefonlardan biri olan Mi Note 10 lite¸ internet üzerinden neredeyse 19 saate kadar video oynatabiliyor. Klasik Full HD video testimizde ise toplamda 23 saat sonuç elde ettiğimiz Mi Note 10 lite, kutu içeriğinde yer alan 30 watt'lık şarj aleti ile seri şekilde şarj olabiliyor. Telefonu 1 saat 20 dakika içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz.
Xiaomi Mi Note 10 lite Kameraları Nasıl?
Gelelim kameralara, Mi Note 10 lite kameralarıyla da iddialı bir telefon. Kamera yetenekleriyle artık iyiden iyiye amiral gemilerine kafa tutan orta segment modellerden biri olan Mi Note 10 lite, arkada 4 kameraya yer veriyor. Daha önce incelediğimiz Mi Note 10 modelinde ise 5 kameralı bir kurulum yer alırken, bu telefonda ana kamera 108 MP şeklindeydi. Mi Note 10 lite'ta ise ana kamera 64 MP şeklinde.
Mi Note 10 lite'ta kullanılan ana kamera Sony IMX686 sensörüne sahip. Varsayılan olarak piksel gruplaması yaparak 16 MP çözünürlükte fotoğraflar çekebilen telefon ile 64 MP çekim yapmak için pek çok telefonda da olduğu gibi arayüzden bu ayarı açmanız gerekiyor.
64 MP ana kamera, f/1.9 diyaframa ve faz algılamalı ve lazer ofofokusa sahip. 26 mm'lik geniş açılı olan lens bu değerlerle Galaxy A71 ile benzerlik gösterirken, Galaxy Note 10 lite'tan ise teknik altyapı olarak daha fazlasını sunuyor. Ancak Galaxy Note 10 lite'ta ayrıca OIS bulunduğunu da unutmamak lazım. Mi Note 10 lite'ta ise OIS yok.
İkinci kamera ultra geniş açılı 8 MP olurken, üçüncü kamera 2 MP makro çekimler için yer alıyor. Telefonun 4'üncü kamerası da 5 MP ve f/2.4 diyaframlı derinlik sensörü şeklinde karşımıza çıkıyor.
Telefonun arka kamera bloğu için önemli bir ayrıntı, flaşlarda göze çarpıyor. Sarı ve beyaz olmak üzere 4'lü LED flaş desteğine sahip olanMi Note 10 lite, bu yönüyle rakiplerinden ayrılırken, arka kamera ile 4K/30 kare video kaydı yapılabiliyor, ayrıca Full HD çözünürlükte 120fps ağır çekim kaydı alınabiliyor. HD çözünürlükte ise 960 kareye kadar ağır çekim videolar kaydedebiliyorsunuz.
Xiaomi Mi Note 10 lite Kamera Performansı
Mi Note 10 lite'ın fotoğraf kalitesi gayet ikna edici. Özellikle iyi aydınlatma koşullarında fazlasıyla güzel kareler yakalayabilen telefon, yüksek dinamik aralıkları sayesinde sahneyi aşırı doygun hale getirmeden canlı görünen, keskin ve ayrıntılı fotoğraflar çekebiliyor. 64 MP şeklinde yapacağınız çekimlerde de daha iyi detay seviyesi elde edebiliyorsunuz.
Telefonda 0.6x, 1x ve 2x çekim seçeneklerine kamera ekranından ulaşabilirken, ayrıca 10x'e kadar yakınlaştırma da yapabiliyorsunuz. Telefon, 10x çekilen görüntülerde pek iddialı değil, fakat fena da sonuç vermiyor.
Telefonun portre çekim yeteneğinden hem ön hem arka kamera da yararlanabiliyorsunuz. Yaptığımız örnek çekimlerde de iyi fotoğraflar ürettiğini gördük.
Yapay zeka desteği de tabii ki var. Kamera arayüzünden açıp kapatabileceğiniz yapay zeka otomatik olarak sahneyi tanıyabiliyor ve buna uygun çekimler yapabiliyor. Kullanmanızı tavsiye ederiz.
Mi Note 10 lite'ın kamerası, kendinden daha pahalı akıllı telefonlara kıyasla yetersiz aydınlatılmış ortamlarda fotoğraf çekerken kendini biraz belli ediyor. Bu koşullarda yapacağınız çekimlerde fotoğrafların netliği elbette biraz azalıyor. Burada gece modundan faydalanabileceğinizi de söyleyelim. Düşük ışıklı ortamlarda gece modunu açarak bulanıklıkları azaltabiliyor ve gerçek renklerine kavuşturabiliyorsunuz. Ayrıca detay seviyesi de nispeten düzeliyor.
Ancak ön kameranın gece çekimlerini beğenmedik. Işık şartları düşmeye başladıkça grenler ortaya çıkarken, gece sokakta yapacağınız çekimlerde de büyük ölçüde kalite kaybı oluyor. Bu arada ön kamera ise 16 MP şeklinde karşımıza çıktığını da söyleyelim. HDR ve Full HD/30 kare video kaydı yapabilen ön kamera ile de düzgün ışık altında ise güzel özçekimler elde edebiliyorsunuz.
Xiaomi Mi Note 10 lite ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Xiaomi Mi Note 10 lite, bu fiyata gerçekten de güzel bir telefon seçeneği oluyor. Elimizdeki 64 GB'lık modelin fiyatı 3569 TL olurken, 128 GB'lık modeli 3600 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu anlamda elbette 64 GB'lık bu modeli direkt eleyin ve 128 GB'lık seçeneği tercih edin diyebiliriz.
Mi Note 10 lite, bu fiyatla ve sahip olduğu özelliklerle beraber, Samsung tarafında daha önce incelediğimiz önemli modellerden olan Galaxy A71 ile ciddi rekabet halinde olsa da, onu tahtından edemiyor, fakat çok yakın bir grafik çiziyor.
Öte yandan isim benzerliği olan Samsung Galaxy Note 10 lite'tan ise hem fiyat hem özellik bakımından daha çekici bir model olmayı başardığını da söylemek lazım. Tabii S Pen kullanacağım derseniz, bu segmentte Galaxy Note 10 lite'tan başka bir opsiyon bulunmuyor.
Peki, Mi Note 10 lite mı yoksa Mi Note 10 mu diye sorarsanız, 2 telefon arasında sadece kamera farkı olduğunu, eğer kamera sizi için çok mühimse Mi Note 10'u tercih edebileceğinizi söyleyebiliriz. Tabii arada fiyat uçurumu olduğunu da söylemek lazım. Bu bağlamda Xiaomi Mi Note 10 lite, 3000 TL – 4000 TL bandında fazlasıyla başarılı ve sahibini kendinden memnun edecek bir telefon oluyor.
CHIP Online Notu: %90
+ Birinci sınıf malzeme kalitesi
+ Cam arka yüzey
+ Kavisli ekran
+ Gorilla Glass 5 koruma
+ Parlak AMOLED ekran
+ İyi oyun performansı
+ Uzun pil ömrü
+ Hızlı şarj
+ Gün ışığında iyi çekimler
- microSD kart yok
- Kalın yapı
- Ön kamera düşük ışık performansı
Xiaomi Mi Note 10 lite Alternatifleri Neler?
Xiaomi Mi Note 10 lite'a alternatif olarak Samsung Galaxy A71 veya Samsung Galaxy Note 10 lite modelleri de değerlendirilebilir.
Kimler Xiaomi Mi Note 10 lite Satın Almalı?
3000 TL – 4000 TL fiyat aralığında gayet başarılı bir akıllı telefon satın almak isteyenler Xiaomi Mi Note 10 lite'ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.
Xiaomi Mi Note 10 lite Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.2 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.47 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
- Bellek (RAM): 6 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 618
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 64 MP & 8 MP & 2 MP & 5 MP
- Batarya: 5260 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11n
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 74 x 157 x 9.7 mm
- Ağırlık: 204 gr.
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