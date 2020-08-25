Yeni Fiyat Performans Kralı mı? Xiaomi Mi Note 10 lite İncelemesi

Xiaomi Mi Note 10'un kameralarıyla "lite", fakat geri kalanıyla aynı güçte Xiaomi Mi Note 10 lite'ı inceledik. Peki, Xiaomi Mi Note 10 lite mı, yoksa isimdaşı Galaxy Note 10 lite mı? 3000 TL – 4000 TL fiyatlı akıllı telefonların kralı hala Galaxy A71 mi, yoksa tacı Mi Note 10 lite'a mı devretti? İşte tüm detayları ve karşılaştırmalarıyla Xiaomi Mi Note 10 lite incelemesi.

25 Ağustos 2020 01:30

Ercan Uğurlu