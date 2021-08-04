Yeni Fiyat/Performans Bilekliği: OPPO Band İncelemesi

Hatırlarsanız daha önce OPPO Watch'u incelemiştik. OPPO, akıllı saatten sonra artık bileklik kategorisine de giriş yaptı ve ilk modeli OPPO Band'i satışa çıkarttı. Kısa bir süre önce Türkiye'de satışına başlanan OPPO Band, tipik bir akıllı bileklikte ne arıyorsanız bunları içeriyor ve fiyatı da oldukça rekabetçi. Şu an bu bilekliği 329 TL fiyatla pazarda bulabiliyorsunuz. Fiyatı böyle olunca, saat elimize geçtiğinde üst fiyat çizgisini 350 TL olarak belirleyip bir arama yaptığımızda karşımıza çıkan modeller arasında Honor Band 5, Amazfit Band 5, Xiaomi Band 5 ile beraber liste başında yer alan OPPO Band, bu fiyatla oldukça rekabetçi duruyor. Peki, özellikleriyle ne gibi farklar yaratıyor derseniz, o halde şimdi incelemeye geçelim.
OPPO Band Tasarımı Nasıl?
Açıkçası gerek tasarım gerek özellik bakımından oldukça dengeli bir bileklik olduğunu ilk baştan rahatlıkla söyleyebiliriz. OPPO Band'i yaklaşık 8 gündür kullanıyoruz ve o bu süre boyunca neredeyse hiç kolumuzdan çıkartmadık. Buna ilişkin olarak söyleyebiliriz ki, bileklik oldukça rahat. 10 gram ağırlığında olması ve silikon kayışının terleme ve kaşıntıya sebep olmaması, cihazın tasarımı adına gördüğümüz en büyük artıları oldu diyebiliriz. Zira tasarım şekline baktığımızda, diğer rakip modellerden pek fark yaratmadığı da açık, özel bir yanı yok. Siyah kordonlar ve dar uzun bir ekrandan ibaret neticede.
OPPO Band Karşılaştırma
Ancak içeriğinde tabii ki az önce saydığımız modellere göre bazı yönleriyle fark yaratıyor. Mesela hızlıca bunlardan bahsedecek olursak, Honor Band 5'ten özellik anlamında daha geniş yeteneklere sahip OPPO Band. Daha önce incelediğimiz Amazfit Band 5'e göre ekran parlaklığı daha iyi seviyede ve +1 spor modu var ve Xiaomi Band 5'e baktığımızda da onunla neredeyse kafa kafaya olduğunu ve ondan da 1 – 2 özellikle ayrıldığını söyleyebiliriz ve yine ek bir spor moduna sahip. Ha, Xiaomi Band 5'in batarya kapasitesi biraz daha fazla, o da doğru.
Bu 4 bilekliğin aralarında çok büyük farklar yok, ancak elbette satın alım aşamasında her birini derinlemesine karşılaştırmanız yine de iyi olacak. Huawei Band 6 ya da Samsung Galaxy Fit'in fiyatı daha yüksek olduğu için onları karşılaştırmaya almadığımızı da söyleyelim.
Her neyse, OPPO Band özelinde konuşacak olursak, gayet işlevsel ve fiyat/performans çizgisinde iyi bir bileklik arayanların beğeneceğini düşünüyoruz.
OPPO Band Ekran Özellikleri
OPPO Band'in en güzel özelliklerinden biri olan konforlu tasarımına ek olarak, istatistikler ve egzersizler için gayet duyarlı olmasını ve öte yandan parlak, net görüntü sunan OLED ekrana sahip olmasını sayabiliriz. Eğer bilekliğinizden bildirim takibi yapmak gibi bir düşünceniz varsa, bununla gayet ideal. Tabii ki ekrandaki görüntülenen maksimum karakter sayısı ise 50, bu anlamda biraz küçük, ancak bu da bilekliklerin ortak kaderi.
Bilekliğin üzerinde herhangi bir tuş bulunmuyor. Tüm işlevleri parmağınızı ekranda dolaştırarak yapıyorsunuz ancak burada garip bir şey var. O da menüye girmek için ekranı sağa ve sola çektiğinizde garip bir şekilde saat kadranının değişmesi. Yani zaten bir tane saat kadranı seçmişiz, ancak ekranı sağa / sola çektiğimizde kadranlar değişiyor. Gereksiz olmuş doğrusu. Menüler arasında dolaşmanız için ekranı yukarı ve aşağı şeklinde kaydırmanız gerekiyor.
OPPO Band'in ekranı 1.1 inç boyutunda, çözünürlüğü ise 126x294 piksel seviyesinde. Ekran kenarları 2.5D olarak da isimlenen kavisli cam malzemeye sahip. Dediğimiz gibi ekran parlaklığı ideal seviyede, ancak bunu siz belirliyorsunuz tabii ki. Ekran ayarları kısmından ekran parlaklığını kademeli olarak artırabiliyorsunuz. Maksimum ekran parlaklığında, parlak güneş ışığı altında -ki biz bu 1 haftalık süre boyunca bilekliği faal olarak plajda kullandık- gayet iyi bir görüntü sağlıyor.
OPPO Band Pil Ömrü
Bu arada tabii ki bilekliğin pil ömrü büyük oranda da ekran parlaklığına dayalı. Yüzde 100 parlaklık modunda ve telefon bağlantısı etkinken 8 gün süre sonunda bilekliğin pil ömrü yüzde 16'ya ancak ulaştı. Zaten şirketin iddiası da 12 güne kadar şeklinde. Bu anlamda pil ömrüyle ideal bulduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki bildirimleri kısarak, sağlık izleme verilerini kapatarak, yani kullanım şeklinize göre bu süreyi uzatabilirsiniz. Bu araca cihazın batarya kapasitesinin de 100 mAh seviyesinde olduğunu da söyleyelim.
Pil ömrüyle ilişkili olarak cihazın şarj konusuna da değinelim. Kutudan bir şarj pedi çıkıyor, ancak bu diğer bilekliklerde rastladığımız gibi manyetik bir ped şeklinde değil. Tasarım kısmında da bahsetmeyi atladık ancak şimdi söyleyelim; OPPO Band'in ekranını kol bandından çıkartabiliyorsunuz, yani buraya sabit değil. Cihazı çıkartıp, pede takarak şarj edebiliyorsunuz. Bu bize, Huawei'nin yıllar önceki hem bileklik hem kulaklık olarak kullanılan ilk Band modellerini hatırlattı doğrusu. Daha sonra da bu TalkBand serisiyle devam etmişti. Ancak OPPO Band, kulaklık olarak kullanılmıyor.
OPPO Band Özellikleri
OPPO Band'in güzel özellikleri var. Telefonunuza gelen bildirimler ekranına düşüyor, gelen çağrıları ve mesajları görebiliyorsunuz, hava durumu takibi yapabiliyorsunuz, hareketsiz kaldığınızda sizi uyarması güzel, nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. Ayrıca detaylarında, kronometre, zamanlayıcı, alarm, telefonu bul fonksiyonu, telefonunuzun kamerasını kullanma ve telefonda çalan müziği kontrol etme gibi yetenekleri de bulunuyor ki bunları pek çok bileklikte görebiliyoruz.
Sağlık özelliklerine geldiğimizdeyse, bileklikle kalp ritmi takibi gerçek zamanlı sürekli olarak yapılabiliyor. Ayrıca oksijen satürasyonu olarak da bilinen ve son zamanlarda çokça duyduğumuz SpO2 ölçümü de bu bileklikte yer alıyor.
Egzersiz özelliklerine geldiğimizdeyse, burada 12 adet spor modunun bulunduğunu görüyoruz. Bunlar arasında koşu, yürüyüş, bisiklet, eliptik, kürek, yoga ve yüzme gibi çeşitli egzersiz çeşitleri yer alıyor. Bileklikte 5ATM seviyesinde su geçirmezlik özelliği sunulmuş, yani 50 metreye kadar dalabilirsiniz, fakat öte yandan tabii ki tatlı suya karşı bu su dayanıklılık sertifikası. Yani havuzda kullanılması tavsiye ediliyor. Ancak biz kullandığımız süre içinde çokça denizde kullandık ve bir sorun görmedik. Tabii ki muhakkak sonrasında bilekliğin tatlı suyla durulanması gerekiyor ki, üzerinde tuz birikmesin; bu cihazın ömrü konusunda kırmızı çizgi.
Bu arada biz bilekliği denizde kullandığımız için tur sayıları ve zamanlamaları da biraz garip gösteriyor, tahmini olarak ayarlanmış. Fakat total yüzme süresi ve kat edilen mesafe anlamında doğru ölçtüğünü söyleyebiliriz.
OPPO Band HeyTap Health Yazılım Özellikleri
Bu arada bilekliği elbette bir uygulama ile telefonunuza tanımlıyorsunuz ve onun üzerinden kontrol ediyorsunuz. Daha önce OPPO Watch incelememizde de belirttiğimiz gibi HeyTap Health yazılımını telefonunuza kurmanız lazım. Android ve iOS platformlarında bulunabilen uygulama üzerinden tüm ayarları yapmanız mümkün, sonrasında da tüm istatistikleri burada görüyorsunuz.
İlk etapta tabii ki kişisel verilerinizi gireceğiz bir kurulum aşaması var, sonrasında ise ister ekran arayüzlerini buradan değiştirin, ister telefonda hangi bildirimlerin gösterileceğini seçin tercih sizin. Bu arada önemli gördüğümüz bir ipucu: Bu uygulamada tercihler bölümünde cihazı uyandırmak için bir bölüm var. Bu varsayılan olarak kapalı geliyor. Eğer bunu açmazsanız, bileklik kolunuzu kaldırsanız da ekranını uyandırmıyor. Yine buradaki Gece Modu'nu aktif hale getirmeniz de, pil ömrünü uzatmanız için güzel bir püf noktası diyelim.
Uygulamanın ana ekranında güncel verilerinizi görebiliyorsunuz. Detaylara girdiğinizdeyse, kalp atış hızı, uyku, SpO2 ya da egzersiz kayıtları şeklinde, günbegün kayıtların tutulduğunu göreceksiniz. Bu arada uyku istatistiklerine düşülen notlar da güzel, gece geç yattıysanız ya da gündüz uykusunu fazla kaçırdıysanız, burada güzel yönergeler size sunuluyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak, açıkçası OPPO Band, başta da söylediğimiz gibi gayet dengeli bir bileklik olmuş. Fiyatıyla da üst banttan fiyatlanmamış, rakipleriyle rekabet edecek cinsten olması sevindirici. Bu anlamda eğer telefonunuza gelen bildirimleri görmek, iyi bir fitness takibi ve sağlık özelliklerine erişmek, uzun pil ömürlü ve sade bir tasarımlı bileklik arıyorsanız ve kuşkusuz fiyatta da çok aşırıya kaçmayı düşünmüyorsanız o zaman iyi bir seçenek olacaktır kanaatindeyiz.
CHIP Online Notu: %90
+ Ucuz
+ Sade tasarım
+ Parlak ekran
+ Uygulama desteği
+ Egzersiz seçenekleri
+ Kalp atış, SpO2 ve uyku ölçümü
+ Hızlı performans
+ 5ATM su geçirmezliği
- Ekranda sağ / sol harekette kadran değişimi
- Tasarımı fark yaratmıyor
OPPO Band Teknik Özellikleri
- Ekran 1.1 inç AMOLED
- Çözünürlük 126x294
- Renk Siyah
- Su Koruması 5 ATM
- Uyumluluk Android, iOS
- Pil Ömrü 12 güne kadar
- Batarya 100 mAh
- Bağlantılar BLE 5.0
- Boyutlar 40 x 17 x 11 mm
- Ağırlık 10.3 gr. (Kayışsız)
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