Yeni Fiyat/Performans Bilekliği: OPPO Band İncelemesi

OPPO'nun ilk bilekliği OPPO Band Türkiye'de satışa çıktı! Peki, ilk model OPPO Band özellikleri ve performansı nasıl, rakipleriyle arasındaki farklar neler, pil ömrü ne kadar gidiyor ve kaç para? İşte OPPO Band incelemesi ve hakkında bilinmesi gereken her şey!

04 Ağustos 2021 20:00

Ercan Uğurlu