Yeni Flight Simulator'dan İlk Detaylar!
Geri dönmeye hazırlanan Microsoft efsanesi Flight Simulator hakkında ilk bilgiler resmi ağızdan açıklandı!
- Levent Öztürk
Microsoft kısa bir süre önce E3'te, Flight Simulator serisinin geri dönüşünü müjdelemişti. Şimdi ise Microsoft Flight Simulator'ın arkasındaki ekibin yayınladığı bir blog yazısında, aralarında topluluk tarafından üretilen "harici" içerikler için desteğin de bulunduğu pek çok detay veriliyor.
Duyuruda, gösterilen pozitif tepki için hayranlara teşekkür eden ekip, oyunun mümkün olan en iyi şekilde geliştirileceğine dair söz verdi. Ekip, ünlü serinin dönüşüne yönelik pek çok soruyu kabul etmiş olsa da şimdilik sadece en önemli kabul ettiği sorulara cevap vermeyi tercih ediyor.
Oyunun bir simülatör olacağının altını bir kez daha çizdikten sonra geliştirici ekibi, oyunun PC için tasarlanmış olmasına rağmen çoklu platform desteğine sahip olacağını söyledi. Daha önemlisi, üçüncü parti içerik gelişimi ve topluluk tarafından üretilen içeriklerin oyun tarafından destekleneceğinin açıklanmış olması. Ayrıca ekip, topluluk ile şeffaf bir iletişim sürdürmeye çalışacak ve verilen fikirleri önemle değerlendirecek.
Microsoft şu anda Microsoft Flight Simulator için yol haritasını çiziyor. Ağustos'un ilk yarısında bu yol haritası bekleyenlerle paylaşılacak. Biz de böylece, oyun hakkında daha çok detaya ve yayın tarihine ulaşmış olacağız.
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