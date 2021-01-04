Yeni Fujitsu PRIMERGY Sunucusu, Performansıyla Dünya Rekoru Kırdı

Yakın zamanda piyasaya sunulan yeni nesil FUJITSU Sunucusu PRIMERGY RX4770 M6, performansı ile yeni dünya rekorları kırdı. Eşsiz işlem gücü, hem SAP® HANA benchmark1 için SAP BW sürümü ile bellek içi ortamlar talep etmek hem de VMware'in VMmark Benchmark² ile büyük ölçekli sanal altyapılar için doğrulandı.
PRIMERGY RX4770 M6, SAP HANA veri tabanlarını kullanan ve 7,8 milyar ilk kaydı işleyen bir SAP standart uygulama karşılaştırmasında en hızlı veri yükü, saatte en yüksek sorgu yürütme sayısı ve karmaşık sorgu için en kısa çalışma süresi için en iyi sonuçları elde etti. Bu sonuç, veri yoğun bellek içi ve analitik iş yüklerini çalıştırırken sunucunun olağanüstü verimliliğini doğruluyor.
Dört soketli sunucu aynı zamanda VMware'in VMmark sanallaştırma kriterlerinde dünya rekoru kıran dört soketli tüm sunucu sonuçlarından elde etti. PRIMERGY RX4770 M6, 22 Ekim 2020'den itibaren tüm diğer tüm eşleşen 4 soketli sunucular arasında en iyi VMmark 3.x sonuç elde etti. Bu, çift Intel Ultra Path Interconnect (UPI) bağlantılarının yanı sıra PRIMERGY RX4770 M6'ı performans, güvenilirlik ve verimliliğin önemli olduğu büyük devam eden sanallaştırma ortamları için mükemmel bir temel oluşturan haline getirir.
En yeni güvenlik teknolojisi ile donatılmış yüksek performanslı sunucu
Fujitsu PRIMERGY RX4770 M6, yeni, üçüncü nesil Intel Xeon ölçeklenebilir işlemcilerin ve Intel Optane kalıcı bellek teknolojisinin Yapay Zeka hızlandırma özelliklerini kullanan dört soketli bir 3U sunucudur. Yeniden tasarlanan, uygun maliyetli bir formla olağanüstü performans ve kolay bir yönetim sunarak kuruluşların en zorlu uygulamaları bile hızlandırmasına, verilerinden maksimum değer elde etmesine ve iş dönüşümlerini hızlandırmasına olanak tanır.
Covid-19 salgını sırasında artış gösteren siber saldırıları engellemek için Fujitsu, Intel Platform Firmware Resilibility (PFR) ' yi PRIMERGY RX4770 M6'ya entegre etti. PFR, platform yazılımlarının korunmasına, yazılımdaki arızaları tespit etmeye ve kötü amaçlı yazılım algılanırsa sunucunun bilinen en iyi durumuna geri yüklenmesine yardımcı olur ve sunucunun kendisinin, kuruluşun güçlü güvenlik savunmasının bir parçası olmasını sağlar.
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